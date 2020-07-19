Лучшие пляжи Одесской области: список
На большинстве пляжей Одессы нашли кишечную палочку, несмотря на это, количество туристов только увеличивается. 24 канал сделал подборку практически безлюдных пляжей в Одесской области, куда можно сбежать.
Редакция 24 канала сделала подборку самых лучших и малолюдных пляжей в Одесской области.
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Лучшие пляжи Одесской области
Катранка
Один из самых чистых курортов Украины – это Катранка. Здесь песчаный длинный пляж, но бедная инфраструктура.
Поселок раскинулся на побережье лимана Джантшейский, а также он соединяется с морской косой деревянными мостиками.
Катранка – самый чистый курорт / Фото: vkazivnyk.com
Санжейка
Пляж в поселке Санжейка подходит для семейного отдыха. Сам поселок расположен в 40 километрах от Одессы. Покрытие пляжа – это микс глины и песка, в котором могут попадаться даже камни.
Здесь можно встретить невероятной красоты обрывы, которые привлекают внимание туристов со всех уголков Украины.
Санжейка, Одесская область / Фото: kirillovka.ks.ua
Сасык
Пляж у озера Сасык покрыт мелким песком и зеленью. Это место привлекает внимание настоящих экстремалов, ведь здесь инфраструктура отсутствует вообще.
В определенный промежуток лета можно встретить пеликанов и фламинго.
Пляж возле озера Сасык / Фото: wikipedia.org
Край Новой Дофиновки
Дикие пляжи, которые расположены около села крушинка. Сюда приезжают туристы на собственных авто и с палатками, ведь инфраструктуры и баз отдыха практически нет.
Хоть пляж и дикий, но он чистый. Поэтому здесь загорать на солнце будет в удовольствие.
Дикий пляж, Одесская область / Фото: ua.igotoworld.com
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Курортное
Село Курортное расположено на высоком обрыве, с которого открываются живописные пейзажи. Также здесь уже есть несколько кафе и магазинов, а пляжи имеют белый песок.
Село Курортное / Фото: kurortnoe.biz.ua
Каролино-Бугаз
Каролино-Бугаз – это широкий пляж, который расположен на расстоянии 60 километров от Одессы. Название происходит из турецкого языка и переводится как "пролив".
Каролино-Бугаз – одно из самых экологически чистых мест на Черноморском побережье, а отдых здесь всегда считался элитным благодаря удаленности этого места от индустриальных центров.
Каролино-Бугаз, Одесская область / Фото: goodrest.com.ua
Грибовка
Черноморский курорт Грибовка предлагает своим гостям чистый, песчаный и очень широкий пляж. Также по территории села протекает река, которая называется Барабой. Она впадает в Черное море.
Село имеет хорошо развитую инфраструктуру: луна-парк, многочисленные бары и кафе, рыбная ловля, прогулки на катерах и яхтах.
Пляж в селе Грибовка / Фото: booking.com
Фонтанка
Пляж в селе Фонтанка – это настоящий дикий пляж! Песок здесь с ракушками и камнями, а дно – каменистое.
Расстояние до Одессы всего 4 километра.
Пляж Фонтанка / Фото: blog.pokupon.ua
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