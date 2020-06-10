Одесса, очевидно, это единственный украинский город, который может похвастаться невероятно вкусными рыбными блюдами. Редакция LifeStyle 24 собрала интересные заведения жемчужины Черного моря, которые вас непременно удивят ассортиментом меню и своеобразной концепцией.

Одесса – невероятный и колоритный город Украины, в который приезжают не только понежиться на пляжах Черного моря, но и попробовать изысканную кухню. В городе есть множество оригинальных ресторанов и кафе, которые стоит обязательно посетить, чтобы ближе познакомиться с местными кулинарными традициями, сообщает 24 канал.

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"Kotelok"

Неподалеку от знаменитой одесской Дерибасовской улицы расположен бар мидий "Kotelok". Особенностью заведения является открытая кухня, так что за процессом приготовления блюд могут наблюдать все гости. В 2016 году учреждение получило национальную премию "Соль", как лучшее городское кафе.

"Kotelok" предлагает посетителям заведения всегда свежие черноморские мидии и сезонные морепродукты. Меню представлено фирменными блюдами: биточками из тюльки, блюдами из рапанов, бычков и камбалы, багетами с рыбой. В меню любители рыбных блюд могут заказать морской окунь в томатном соусе, запеченый с овощами. Популярностью также пользуется одесская закуска "цаца" – свежая тюлька, приготовленная во фритюре.

Адрес: Садовая, 17. Время работы: с 09:00 до 23:00.

"Катран"

Ресторан "Катран" расположен на берегу моря. Гостей, которые впервые посетят это заведение, интерьер которого напоминает лайнер, изрядно удивят панорамные окна.

В "Катране" подают блюда из рыбы и морепродуктов, готовят европейскую и японскую кухню. В меню есть морские деликатесы, черноморская рыба, ассортимент из сома, семги, форели, судака и скумбрии.

Ресторан также предлагает традиционные одесские закуски, блюда из мяса, птицы, овощей, шашлыки, гарниры и десерты. Для любителей изысканного вина предложат напиток из Франции, Грузии, Италии и других стран.

Адрес: переулок Маячный, 13. Время работы: с 10:00 по 24:00

"Фаршированная рыба"

"Фаршированная рыба" – это заведение известного одесского ресторатора Саввы Либкина. В ресторане готовят свежую черноморскую рыбу, камбалу, бычки, сарган, котлеты из щуки, а к ним подают – охлажденное домашнее вино.

Основная "фишка" заведения – огромный тунец, приготовленный на открытой кухне шеф-поваром, или же самим Саввой Либкиным. В интерьере использованы элементы, которые имитируют рыбную чешую, а люстры декорированы под рыболовные сетки.

Гостей могут поразить не только разнообразные блюда, но и напитки. К примеру, коктейль "Утро докера" подается с тюлькой в бутерброде.

Адрес: Красный переулок, 1. Время работы: 11: 00-00: 00.

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"Fratelli"

Ресторан итальянской кухни "Fratelli" расположен в центре Одессы. Фирменные блюда меню – карпаччо из осьминога и говядины, домашняя паста, камбала, дорадо, лангустины на гриле.

На десерт вам предложат попробовать домашнее итальянское мороженое и сезонные ягоды с кремом маскарпоне. Что интересно, все ингредиенты для приготовления блюд закупают в Италии. А с четверга по субботу ценителей живой музыки будут радовать местные музыканты.

Адрес: улица Греческая, 17. Время работы: 11:00 – 23:30

"Красный лобстер"

Ресторан "Красный лобстер" расположен в центре Одессы. Несмотря на то, что заведение позиционирует себя, как исключительно рыбное, впрочем, в меню можно выбрать блюда из рыбы, телятины или свинины. Среди "коронных" блюд – стейк из антрекота бычка, обжаренный в березовой коре, лягушачьи лапки в фисташковой панировке со сливочно-чесночной эмульсией и морские гребешки на хлебных крутонах с гусиной печенью.

Изюминкой ресторана в морском интерьере является зеркало в виде корабельного иллюминатора, картины с кораблями.

Адрес: Маразлиевская, 1 г. Время работы: 10:00 – 24:00

"Jardin"

В заведении постоянно проходят гастрономические ивенты, дегустации, бранчи и встречи с шеф-поварами. В теплое время года повара готовят в саду, гости имеют возможность не только наблюдать за процессом, но и задать повару вопросы. Атмосферы заведению добавляет живая музыка.

"Jardin" предлагает любителям рыбных блюд попробовать стейк из камбалы или филе осетра и судака, а вот целых пять видов рыбы сочетаются в густом черноморском супе. Каждое воскресенье ресторан предоставляет гостям -20% скидки на игристые вина.

Адрес: Гаванная, 10. Время работы: 12:00 – 23:00