24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Лучшие друзья – бриллианты: самые дорогие украшения Оскара-2020

63 Читати новину українською
Самые дорогие украшения Оскара-2020 / Коллаж: LifeStyle 24

Оскар-2020 отгремел в Лос-Анджелесе в субботу, 9 февраля. Конечно, после объявления лауреатов наибольшее внимание было приковано к их именам, внешнему виду, речам и тому подобное. Однако после того, как послеоскаровская эйфория поутихла, предлагаем вам просмотреть подборку самых дорогих украшений Оскара-2020.

Церемония награждения Оскар-2020 отличилась не только неожиданными именами лауреатов, но и красной дорожкой и трендами. К примеру, Натали Портман воспользовалась возможностью и надела платье, которым прямо намекнула на дискриминацию женщин-режиссеров.

Кстати, здесь: Победители премии Оскар-2020: список

А некоторые из знаменитостей подобрали настолько винтажные образы, что попали в список "провальных". К слову, винтажность, экологичность и этичность – именно те направления, которые смело можно считать трендами Оскара-2020. Так, в своей речи Хоакин Феникс сделал акцент именно на сознательном использовании всех возможных продуктов, в частности, одежды. Поэтому на церемонии Оскар-2020 звезда "Джокера" появился в костюме от бренда Stella McCartney, которы не планирует менять в течение всего сезона.

Однако в списке гостей и номинантов были и такие знаменитости, которые решили поражать блеском и роскошью, поэтому затмили папарацци потрясающе красивыми и дорогими украшениями. Итак, кому удалось отличиться своими драгоценностями.

Тимоти Шаламе

24-летний американский актер Тимоти Шалами пришел на Оскар-2020 в синем атласном костюме от Prada. Изюминкой его образа стала винтажная брошь от Cartier, созданная в 1955 году из золота и платины. Брошь украшают 117 бриллиантов и бирманские рубины, которые, к слову, считаются самым дорогим драгоценными камнями в мире.

Тімоті Шаламе Оскар-2020
Тимоти Шаламе

Шарлиз Терон

Звездная блондинка, которая была номинирована в категории "Лучшая женская роль" за фильм "Скандал"/"Сенсация", сверкала на красной дорожке в платье от Dior. Однако завершить свой безупречный образ актриса решила платиновым ожерельем от Tiffany & Co. со 165 бриллиантами и 21-каратным бриллиантом огранки "маркиз". Стоимость этого украшения оценивается в 5 миллионов долларов.

Шарліз Терон Оскар-2020
Шарлиз Терон 

Скарлетт Йоханссон

Еще одна номинантка Оскара-2020 шею решила оставить "голой", а вот уши и руки украсить изделиями из белого золота с бриллиантами. Ее аксессуары оцениваются в 2,5 миллиона долларов.

Скарлет Йоганссон на Оскарі-2020
Скарлет Йоханссон

Галь Гадот

Звезда "Чудо-женщины" надела ожерелье, стоимость которого достигла 2 миллиона долларов. Оно было создано из четырнадцати грушевых и 32 круглых бриллиантов.

Гал Гадот Диво-жінка, Оскар-2020
Галь Гадот 

Минди Калинг

Звезда фильма "Восемь подруг Оушена" запомнилась на красной дорожке не только своим ярко-желтыи платьем, но и бриллиантовым ожерельем, которое украшало ее шею. К слову, к праздничному комплекту, который довершил образ Минди Калингу, входили еще серьги и кольцо. В целом цена ее украшений достигла 1 миллиона долларов.

МІнді Калінг, Оскар-2020
Минди Калинг 

Синтия Эриво

Номинантка на "Лучшую женскую роль" пришла на Оскар-2020 в блестящем образе во всех смыслах этого слова. Ее руки украшали перстни, общее количество бриллиантов на которых достигало 750.

Синтія Еріво Оскар-2020
Синтия Эриво 

Билли Портер

Эпатажный Билли Портер, как всегда, поразил экстравагантным образом, который не смог не дополнить роскошными украшениями. На его шее сверкало ожерелье с 500 бриллиантами от Lark & Berry, общий вес которых составлял 64 карата.

Біллі Портер Оскар 2020
Билли Портер

Грета Гервиг

Режиссер фильма "Маленькие женщины" пришла на красную дорожку в атласном зеленом платье с открытыми плечами. Поэтому, "голую" шею Грета Гервиг решила украсить платиновым ожерельем от Bvlgari High Jewelry с семью изумрудами.

Грета Гервіг
Грета Гервиг 

Жанель Моне

А вот Жанель Моне решила не заморачиваться из-за выбора украшений для Оскара-2020 и выбрала платье от Ralph Lauren, которое сияла не хуже алмазных ожерелий своих коллег. На создание блестящего наряда от Ralph Lauren пошло 600 часов ювелирной работы и 168 тысяч  кристаллов Swarovski. Однако образ таки завершили такие лаконичные украшения как чокер, серьги и кольца от Forevermark.

Жанель Моне Оскар 2020
Жанель Моне 

Все фото: Getty Images 

Андрей Богдан – экс-председатель Офиса Президента: что о нем известно
сегодня
20693
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кино Скарлетт Йоханссон Шарлиз Терон Оскар 2020
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:47 Лучшие друзья – бриллианты: самые дорогие украшения Оскара-2020
Марта Вересюк 63
сегодня 12:44 Великий пост 2020: история и правила соблюдения
Квітослава Туз 28235
сегодня 11:20 Международный день женщин и девушек в науке: 6 женщин-ученых, которые изменили ход истории
Настя Сукач 15063
10 февраля 16:53 Лунный календарь стрижек на февраль 2020: интересные советы
Квітослава Туз 13624
10 февраля 13:59 Що подарувати дівчині на Валентина: 10 цікавих та оригінальних ідей
Юлія Турелик 183
Новости
Больше новостей
Залиште відгук