Лучшие друзья – бриллианты: самые дорогие украшения Оскара-2020

Оскар-2020 отгремел в Лос-Анджелесе в субботу, 9 февраля. Конечно, после объявления лауреатов наибольшее внимание было приковано к их именам, внешнему виду, речам и тому подобное. Однако после того, как послеоскаровская эйфория поутихла, предлагаем вам просмотреть подборку самых дорогих украшений Оскара-2020.

Церемония награждения Оскар-2020 отличилась не только неожиданными именами лауреатов, но и красной дорожкой и трендами. К примеру, Натали Портман воспользовалась возможностью и надела платье, которым прямо намекнула на дискриминацию женщин-режиссеров.

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А некоторые из знаменитостей подобрали настолько винтажные образы, что попали в список "провальных". К слову, винтажность, экологичность и этичность – именно те направления, которые смело можно считать трендами Оскара-2020. Так, в своей речи Хоакин Феникс сделал акцент именно на сознательном использовании всех возможных продуктов, в частности, одежды. Поэтому на церемонии Оскар-2020 звезда "Джокера" появился в костюме от бренда Stella McCartney, которы не планирует менять в течение всего сезона.

Однако в списке гостей и номинантов были и такие знаменитости, которые решили поражать блеском и роскошью, поэтому затмили папарацци потрясающе красивыми и дорогими украшениями. Итак, кому удалось отличиться своими драгоценностями.

Тимоти Шаламе

24-летний американский актер Тимоти Шалами пришел на Оскар-2020 в синем атласном костюме от Prada. Изюминкой его образа стала винтажная брошь от Cartier, созданная в 1955 году из золота и платины. Брошь украшают 117 бриллиантов и бирманские рубины, которые, к слову, считаются самым дорогим драгоценными камнями в мире.



Тимоти Шаламе

Шарлиз Терон

Звездная блондинка, которая была номинирована в категории "Лучшая женская роль" за фильм "Скандал"/"Сенсация", сверкала на красной дорожке в платье от Dior. Однако завершить свой безупречный образ актриса решила платиновым ожерельем от Tiffany & Co. со 165 бриллиантами и 21-каратным бриллиантом огранки "маркиз". Стоимость этого украшения оценивается в 5 миллионов долларов.



Шарлиз Терон

Скарлетт Йоханссон

Еще одна номинантка Оскара-2020 шею решила оставить "голой", а вот уши и руки украсить изделиями из белого золота с бриллиантами. Ее аксессуары оцениваются в 2,5 миллиона долларов.



Скарлет Йоханссон

Галь Гадот

Звезда "Чудо-женщины" надела ожерелье, стоимость которого достигла 2 миллиона долларов. Оно было создано из четырнадцати грушевых и 32 круглых бриллиантов.



Галь Гадот

Минди Калинг

Звезда фильма "Восемь подруг Оушена" запомнилась на красной дорожке не только своим ярко-желтыи платьем, но и бриллиантовым ожерельем, которое украшало ее шею. К слову, к праздничному комплекту, который довершил образ Минди Калингу, входили еще серьги и кольцо. В целом цена ее украшений достигла 1 миллиона долларов.



Минди Калинг

Синтия Эриво

Номинантка на "Лучшую женскую роль" пришла на Оскар-2020 в блестящем образе во всех смыслах этого слова. Ее руки украшали перстни, общее количество бриллиантов на которых достигало 750.



Синтия Эриво

Билли Портер

Эпатажный Билли Портер, как всегда, поразил экстравагантным образом, который не смог не дополнить роскошными украшениями. На его шее сверкало ожерелье с 500 бриллиантами от Lark & Berry, общий вес которых составлял 64 карата.



Билли Портер

Грета Гервиг

Режиссер фильма "Маленькие женщины" пришла на красную дорожку в атласном зеленом платье с открытыми плечами. Поэтому, "голую" шею Грета Гервиг решила украсить платиновым ожерельем от Bvlgari High Jewelry с семью изумрудами.



Грета Гервиг

Жанель Моне

А вот Жанель Моне решила не заморачиваться из-за выбора украшений для Оскара-2020 и выбрала платье от Ralph Lauren, которое сияла не хуже алмазных ожерелий своих коллег. На создание блестящего наряда от Ralph Lauren пошло 600 часов ювелирной работы и 168 тысяч кристаллов Swarovski. Однако образ таки завершили такие лаконичные украшения как чокер, серьги и кольца от Forevermark.



Жанель Моне

Все фото: Getty Images