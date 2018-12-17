Лучшие фешн-бренды 2018 года по версии издания Hypebeast: список
Именитое издание Hypebeast подвело итоги 2018 года и назвало фешн-фаворитов в модном шоу-бизнесе. Лучшим брендом признали французский дом моды Louis Vuitton.
Об этом сообщают на сайте издания.
Номинанты в 7 категориях премии Hypeawards 2018 были тщательно отобраны с точки зрения влияния на модную индустрию. Особое внимание уделили такому критерию, как влияние. То есть как модная марка не только развивается индивидуально, но и влияет на развитие культуры и общества в целом.
Читайте также: Топ-10 самых богатых моделей мира за 2018 год
Предлагаем вашему вниманию список победителей в самых престижных категориях премии Hypeawards 2018:
Лучший бренд − Louis Vuitton
Лучший женский бренд − Victoria Beckham
Лучший новый бренд − Union Los Angeles
Лучший новый женский бренд − Marine Serre
Лучший обувной бренд – Nike
Лучшая коллаборация − Palace x Polo Ralph Lauren
Лучшие кроссовки − Nike React Element 87