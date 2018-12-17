Лучшие фешн-бренды 2018 года по версии издания Hypebeast: список

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Алисия Викандер в образе от Louis Vuitton.
Алисия Викандер в образе от Louis Vuitton. / Instagram / @louisvuitton

Именитое издание Hypebeast подвело итоги 2018 года и назвало фешн-фаворитов в модном шоу-бизнесе. Лучшим брендом признали французский дом моды Louis Vuitton.

Об этом сообщают на сайте издания.

Номинанты в 7 категориях премии Hypeawards 2018 были тщательно отобраны с точки зрения влияния на модную индустрию. Особое внимание уделили такому критерию, как влияние. То есть как модная марка не только развивается индивидуально, но и влияет на развитие культуры и общества в целом.

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Предлагаем вашему вниманию список победителей в самых престижных категориях премии Hypeawards 2018:

Лучший бренд − Louis Vuitton

Лучший женский бренд − Victoria Beckham

Лучший новый бренд − Union Los Angeles

Лучший новый женский бренд − Marine Serre

Лучший обувной бренд – Nike

Лучшая коллаборация − Palace x Polo Ralph Lauren

Лучшие кроссовки − Nike React Element 87

Теги: LifeStyle Стиль и мода Награды
Источник: Lifestyle
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