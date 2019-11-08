Лучшие фильмы для осенних вечеров: подборка от Санты Димопулос

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Санта Димопулос
Санта Димопулос / Instagram / @santadimopulos

Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос, которая родила дочь 14 сентября 2019 года от любимого Игоря Кучеренко, предложила поклонникам в сети свою любимую пятерку фильмов для осенних вечеров.

Санта Димопулос превратила свою социальную страницу в инстаграме в настоящий блог с интересными и полезными советами по материнству, уходу за собой и другим. На днях звезда опубликовала подборку фильмов, которые станут идеальными для домашнего просмотра долгими осенними и зимними уютными вечерами.

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Пятерка фильмов от Санты Димопулос

"Призрачная нить"

"Новый фильм Пола Томаса Андерсона об одержимом модельере и его новой музе. События фильма происходят в послевоенном Лондоне 50-х годов, что не может не очаровывать. И, конечно, стоит отметить нереальную игру Дэниэла Дэй-Льюиса – одного из самых талантливых на сегодня актеров", – отметила певица.

Призрачная нить: смотрите трейлер

"Выживут только любовники"

"Джим Джармуш (режиссер), мастерски рассказывает историю любви двух вампиров. Джармуш описал свой фильм как "криптовалютную любовную историю". Ну а неповторимая Тильда Суинтон просто была рождена для этой роли", – рассказывает Санта.

Выживут только любовники: смотрите трейлер

"Зои"

"Научно-фантастический фильм, который показывает насколько это реально быть в отношениях с искусственно созданным интеллектом", – написала Димопулос.

Зои: смотрите трейлер

"Бойфренд из будущего"

"Здесь много говорить и не нужно. Один из самых светлых и добрых фильмов. Зарядит позитивом на вечер", – рекомендует знаменитость.

Бойфренд из будущего: смотрите трейлер

"Она"

"Красивая и необычная история любви в недалеком будущем. Фильм раскрывает новый и оригинальный взгляд на отношения. А также в главной роли основной претендент на "Оскар" в этом году – Хоакин Феникс", – закрывает пятерку Санта Димопулос.

Она: смотрите трейлер

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Голливуд Новости LifeStyle LifeStyle Кино
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