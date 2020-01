Лучшие фильмы и сериалы 2019 года: как триумфировала компания Netflix

Поскольку 2019 год только несколько дней назад закрыл за собой дверь, сеть до сих пор взрывают итоги, рейтинги и яркие подборки, которые вы могли пропустить. Представители стримингового сервиса Neflix решили не отличаться от своих конкурентов, поэтому также сделали свой особый киноитог 2019 года.

На официальной странице Netflix в твиттере появились красивые коллажи, на которых представители компании указали, какими проектами в 2019 году больше всего интересовались ценители киноиндустрии.

Интересно! Сериал "Ведьмак" стал самым востребованным сериалом в США

10 самых популярных релизов 201

1. "Загадочное убийство" (Murder Mystery)

2. "Очень странные дела" (Stranger Things) 3 сезон

3. "Шестеро вне закона" (Six Underground)

4. "Суперсемейка 2" (Incredibles 2) – мультфильм от Disney

5. "Ирландец" (The Irishman)

6. "Ведьмак" (The Witcher)

7. "Тройная граница" (Triple Frontier)

8. "Красивый, Плохой, Злой" (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile)

9. "Академия Амбрелла" (The Umbrella Academy) 1 сезон

10. "В погоне за Бонни и Клайдом" (The Legends who took down Bonnie and Clyde)

10 самых популярных сериалов 2019 года

Восемь из десяти производства Netflix

1. "Очень странные делаа" (Stranger Things) 3 сезон

2. "Ведьмак" (The Witcher)

3. "Академия Амбрелла" (The Umbrella Academy) 1 сезон

4. "Мертв для меня" (Dead to Me) 1 сезон

5. "Ты" (You)

6. "Когда они нас увидят" (When They See Us)

7. "Невероятное" (Unbelievable)

8. "Половое воспитание" (Sex Education) 1 сезон

9. "Тринадцать причин почему" (Th1rteen R3asons Why) 3 сезон

10. "Воспитывая Диона" (Raising Dion)

10 самых популярных фильмов 2019 года

В список вошли картины от Disney и Sony Pictures

1. "Загадочное вбивство" (Murder Mystery)

2. "Шестеро вне закона" (Six Underground)

3. "Суперсемейка 2" (Incredibles 2) – мультфильм от Disney

4. "Ирландец" (The Irishman)

5. "Тройная граница" (Triple Frontier)

6. "Красивый, Плохой, Злой" (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile)

7. "В погоне за Бонни и Клайдом" (The Legends who took down Bonnie and Clyde)

8. "Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

9. "Ральф против интернета" (англ. Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2)

10. "Тайная одержимость" (Secret Obsession)