Лучшие фильмы и сериалы 2019 года: как триумфировала компания Netflix

Лучшие фильмы и сериалы 2019 года / Коллаж: LifeStyle 24

Поскольку 2019 год только несколько дней назад закрыл за собой дверь, сеть до сих пор взрывают итоги, рейтинги и яркие подборки, которые вы могли пропустить. Представители стримингового сервиса Neflix решили не отличаться от своих конкурентов, поэтому также сделали свой особый киноитог 2019 года.