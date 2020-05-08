5 фильмов о Второй мировой войне, которые перенесут в трагическое прошлое

День победы и День примирения вызывают в обществе разные мнения. Однако как бы то ни было, в эти дни можно по-особенному вспомнить события прошлого, просмотрев фильмы без российской пропаганды.

А чтобы сэкономить ваше время для поисков, журналисты LifeStyle 24 составили тематическую подборку, выбрав из сотен украинских и голливудских кинолент всего 5. Здесь есть как жуткие фильмы о Второй мировой войне, основанные на реальных фактах, так и фильмы, которые режиссеры создали, чтобы с юмором показать преступления Гитлера.

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"Хайтарма"

Год выхода – 2013

Режиссер – Ахтем Сеитаблаев

Главные актеры: Ахтем Сеитаблаев, Алексей Горбунов, Андрей Мостренко, Усние Халилова, Андрей Саминин

Это первый крымскотатарский фильм о депортации коренных жителей полуострова в 1944-м. Ахтем Сеитаблаев является и режиссером, и исполнителем главной роли в фильме. Сыграл знаменитый украинец пилота Амет-Хан Султана. Во время войны он лично сбил 30 самолетов противника, за что дважды получил награду Героя Советского Союза.



Кадр из фильма "Хайтарма" / Скриншот

По сюжету ленты, Амет-Хан вместе с собратьями отправляется в освобожденный от нацистов Крым, чтобы навестить родителей. И там главный герой становится свидетелем ужасного преступления Советского Союза против крымских татар. Именно через призму истории Амет-Хан Султана рассказывается трагедия всего народа. Фактически на контрасте, ведь сталинский режим объявил крымских татар предателями после того, как они вместе с советскими военными боролись с оккупантами. Лента доступна для просмотра бесплатно на ютуб.

Смотрите трейлер к фильму "Хайтарма": видео

"Чужая молитва"

Год выхода – 2017

Режиссер – Ахтем Сеитаблаев

Главные актеры: Лилия Яценко, Шмуэль Ацмон, Вениамин Прибура, Петар Зекавица, Ахтем Сеитаблаев

Эта кинолента рассказывает реальную историю крымскотатарской девушки Саиде Арифовой, которая во время оккупации Крыма фашистами спасла почти сотню еврейских детей от уничтожения. Она научила несовершеннолетних мусульманской молитвы, дала новые крымскотатарские имена. Но уже в 1944-м советская власть депортировала Саиде из Крыма. И тогда девушка во второй раз берется за свое дело, потому что призналась советским извергам, что дети на самом деле евреи, а не крымские татары, поэтому не подлежат депортации.



Фильм "Чужая молитва" / Пресс-служба

Киноленту планировали снимать в Крыму, в Бахчисарае, где и разворачивались реальные события. Однако из-за аннексии Крыма съемки проходили в Грузии.

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Обе ленты, кроме того, что рассказывают о преступлениях нацистов, разрушают и пропагандистские мифы о великой победе. На самом деле советский режим совершил много преступлений против своих же людей, а в борьбе двух злых сил победить добро не может.

Смотрите трейлер к фильму "Чужая молитва": видео

"Несокрушимая" ("Битва за Севастополь")

Год выхода – 2015

Режиссер – Сергей Мокрицкий

Главные актеры: Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Никита Тарасов, Джоан Блекгем, Виталий Линецкий

Фактически это последняя масштабная кинолента, которую совместно создали представители Украины и России. Работу над ней начали еще до войны на Востоке, в 2012 году, но команде все же удалось завершить фильм уже во время российской агрессии на Донбассе.

"Несокрушимая" рассказывает об украинском легендарном снайпере ​​Людмиле Павличенко, которая во время Второй мировой войны убила более 300 нацистов. Картина зрелищная, драматическая и с замечательным саундтреком группы Океан Эльзи. Несмотря на то, что фильм снимался до 2014 года и в команде много россиян, пропагандистских ноток там нет. Сюжет киноленты сфокусирован на том, что война разрушает судьбы людей.



Фильм "Несокрушимая" 2015 года / Пресс-служба

В прокат фильм вышел в 2015 году, но с разными названиями. В Украине – "Несокрушимая", в России – "Битва за Севастополь", хотя сцены о Севастополе в фильме занимают несколько минут.

Смотрите трейлер к фильму "Несокрушимая": видео

"Бесславные ублюдки"

Год выхода – 2009

Режиссер – Квентин Тарантино

Главные актеры: Брэд Питт, Эли Рот, Кристоф Вальц, Майкл Фассбендер, Мелани Лоран, Дайан Крюгер, Даниэль Брюль, Тиль Швайгер, Яна Палласке

Из иностранных фильмов можно смело выделить работу уже легендарного режиссера Квентина Тарантино и актера Брэда Питта – "Бесславные ублюдки". В этом фильме из исторических фактов присутствует только один – это то, что война действительно была. Квентин Тарантино как режиссер и сценарист ленты, умело погрузил зрителя в свою параллельную реальность со своими героями и событиями, которые полностью перечеркивают реальную историю.



"Бесславные ублюдки": официальный постер

По сюжету, группа американских солдат-евреев отправляется в оккупированную фашистами Францию. Их главная цель – снять как можно больше скальпов из голов нацистов. Слава о жестоких шалостях "ублюдков", как они себя сами называют, доходит даже до самого Гитлера.

Смотрите трейлер к фильму "Бесславные ублюдки": видео

"Кролик Джоджо"

Год выхода – 2019

Режиссер – Тайка Вайтити

Главные актеры: Скарлетт Йоханссон, Тайка Вайтити, Роман Гриффин Дэвис, Томасина МакКензи, Сэм Рокуэлл, Ребел Уилсон, Алфи Аллен

"Кролик Джоджо" – это тот случай, когда создателям фильма удалось такую сложную и трагическую тему, как война, подать с шутками. Начинается все с сатирического высмеивания нацистского фанатизма и устройства, но постепенно лента наполняется драматическими событиями с глубинным смыслом. Демонстрирует, как пропагандистская машина влияет на людей и их мировоззрение.



Фильм "Кролик Джоджо" / Планета Кино

Главный герой фильма – 10-летний мальчик, который считает себя идейным нацистом и хочет стать полноценным членом партии. Чтобы доказать свою преданность Рейху, мечтает найти и сдать в плен еврея. Когда же выясняется, что его мать прячет у них дома еврейскую девушку, совершить такой шаг у мальчика не хватает смелости. Все свои действия Джоджо обсуждает с воображаемым другом – Гитлером. Кстати, эту роль на экране воплотил сам режиссер фильма Тайка Вайтити.

Фильм о разочаровании в убеждениях, взрослении и пагубном влиянии нацизма на сознание людей. Режиссеру удалось очень тонко показать преступления нацизма, без явной жестокости в кадре.

Смотрите трейлер к фильму "Кролик Джоджо": видео

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