10 фильмов о войне, которые стоит посмотреть

В этом материале редакция LifeStyle 24 собрала для вас новые фильмы о войне, которые вышли в украинских кинотеатрах в этом или несколько лет назад. Мы уверены, вы найдете то, что искали. Приятного просмотра!

Фильмы о войне являются одними из самых захватывающих фильмов, ведь сочетание документальных фактов, реальных историй и технических возможностей современных студий позволяют идеально отобразить картинку прежних времен. А история не может не восхищать.

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Благодаря нашей подборке фильмов о войне вы сможете окунуться в события и истории, которые рассказывают о невероятной смелости, силе в борьбе и жажде к победе.

Добавим, что перечень ниже добавленных фильмов о войне охватывает премьеры разных жанровых направлений из разных стран.

Лучшие фильмы о войне

"1917" (2019)

Жанр: драма, военный, история

Режиссер: Сэм Мендес

Рейтинг IMDb: 8,5

Сюжет: В разгар Первой мировой войны двое британских солдат Шофилд и Блейк получают сложную задачу. Ребята понимают, что выполнить ее успешно практически невозможно. Однако солдаты также осознают тот факт, что именно от них зависит жизнь сотен их собратьев. Ведь им поручили предупредить воинов, что враг подготовил смертельную ловушку.

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"Мидуэй" (Midway) (2019)

Жанр: боевик, драма, военный, история

Режиссер: Роланд Эммерих

Рейтинг IMDb: 6,7

Сюжет: События разворачиваются в июне 1942 года. Битву того лета считают одной из самых масштабных и стратегически важных морских боев на Тихом океане во время Второй мировой войны. В течение шести месяцев японцы, которые атаковали американцев, удерживали преимущество. Однако впоследствии главнокомандующим Тихоокеанского флота становится адмирал Честер Нимиц. И уже под его командованием солдаты выстаивают битву за Мидуэй и получают долгожданную победу.

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"Последствия" (The Aftermath) (2019)

Жанр: драма, мелодрама, военный

Режиссер: Джеймс Кент

Рейтинг IMDb: 6,3

Сюжет: Вторая мировая война завершилась. События разворачиваются в Германии. В центре сюжета Рейчел Морган, которая приезжает в Гамбург к своему мужу, британскому полковнику, Льюису Моргану. Он занимается восстановлением разрушенного города. Семья заселяется в роскошный особняк, который был конфискован для нужд Великобритании. В доме до сих пор живут бывшие хозяева, немецкий архитектор и его проблемная дочь. Рэйчел требует, чтобы ее муж выселил жителей из дома, однако полковник позволяет им остаться. Льюис даже не догадывается, что тем самым делает едва ли не самую ошибку в своей жизни.

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"12 мужественных" или "Кавалерия" (12 Strong) (2018)

Жанр: боевик, драма, военный, история

Режиссер: Николай Фьюлси

Рейтинг IMDb: 6,5

Сюжет: Митч Нельсон – отважный капитан американского спецотряда. Как-то в 2001 году он решил перевестись в штаб и покинуть подразделение. Однако после случившейся трагедии 11 сентября, Митч решает вернуться в команду и вместе с 11 другими бойцами отправляется в Афганистан. Нельсон и его коллеги едут с целью начать антитеррористическую операцию. На их пути будет немало препятствий,через которые смельчаки будут вынуждены пройти.

Что произошло 11 сентября 2001 года?Утром 11 сентября 2001 года произошел террористический акт, который также известен как 9/11.



19 террористов-смертников захватили четыре пассажирских авиалайнера. Они направили самолеты в северную и южную башни нью-йоркского комплекса Всемирного торгового центра, которые известны также как "Близнецы". Внутри зданий вспыхнул пожар.



В результате атаки погибли 2996 человек, а более 6000 человек получили ранения. Теракт, совершенный исламистской организацией "Аль-Каида", стал крупнейшим в истории по количеству жертв.

12 мужественных или Кавалерия: трейлер на украинском смотреть онлайн

"Дюнкерк" (Dunkirk) (2017)

Жанр: военный, драма, история

Режиссер: Кристофер Нолан

Рейтинг IMDb: 7,9

Сюжет: В разгар Второй мировой войны на севере Франции. Между немецкой армией и частями британских, французских и бельгийских войск закончилась Дюнкерська битва. Тысячи солдат были заблокированы между морем и наступающими немцами. Британский флот получает приказ эвакуировать войска, а правительство просит владельцев кораблей помочь им освободить солдат. Они рассчитывали спасли хотя бы 45 тысяч солдат, а удалось сохранить жизни почти 340 тысячам военных.

Интересно! Съемки фильма "Дюнкерк" проходили на том же месте, откуда в 1940 году велась эвакуация войск. Также при постановке массовых сцен Кристофер Нолан, выступил режиссером, сценаристом и сопродюсером ленты, решил отказаться от компьютерной графики. Именно поэтому часть техники, которая появится на экране, сделанная реквизиторами из картона.

Дюнкерк: трейлер на украинском смотреть онлайн

"Жена смотрителя зоопарка" (The Zookeeper's Wife) (2017)

Жанр: драма, военный, исторический

Режиссер: Ники Каро

Рейтинг IMDb: 7,0

Сюжет: События разворачиваются в начале Второй мировой войны в Польше. От бомбежки сильно пострадал Варшавский зоопарк, смотрителями которого является семья Забинских – Ян и Антонина. Часть животных погибла, часть разбежалась, а некоторые виды даже забрали немцы. Многие помещения зоопарка освободились, потому молодая семья решает использовать их с пользой. Ян и его жена решают использовать свободные помещения зоопарка, чтобы спрятать там евреев, которые тайком перебираются к ним из Варшавского гетто. Однако немцы начинают подозревать, что Забинские что-то от них скрывают.

Жена смотрителя зоопарка: трейлер на украинском смотреть онлайн

"По соображениям совести" (Hacksaw Ridge) (2016)

Жанр: военный, драма

Режиссер: Мэл Гибсон

Рейтинг IMDb: 8,1

Сюжет: События разворачиваются в разгаре Второй мировой войны. В центре сюжета стоит американский рядовой Дезмонд Том Дос. Он – герой Второй мировой войны, который удостоился получить Медаль Почета и прославился своими религиозными убеждениями (мужчина был адвентистом седьмого дня). Герой отказался носить оружие и убивать врагов, из-за чего был назначен в медкорпус. Став доктором, Том Дос эвакуировал воинов с линии огня, во время чего сам получил ранение осколком гранаты. Впрочем, несмотря на это, за всю битву герою удалось спасти 75 человек. Даже после получения серьезных травм, главный герой снова шел под пули. Его смелость и вера в свое дело вызывали восхищение у командиров и солдат, хотя сначала Тома критиковали за отказ взять в руки оружие.

По соображениям совести: трейлер смотреть онлайн

"Снайпер" (American Sniper) (2014)

Жанр: боевик, биография, драма

Режиссер: Клинт Иствуд

Рейтинг IMDb: 7,3

Сюжет: синопсис ленты основан на мемуарах морского пехотинца Криса Кайла. Родившийся в Техасе парень с ранних лет знал, что посвятит свою жизнь армии, что, собственно, и сделал, когда повзрослел. Крис служил снайпером во время войны в Ираке и даже стал рекордсменом по количеству убитых врагов. За легкий нрав к победе его коллеги назвали его "Легендой", а враги присвоили прозвище "Дьявол". Однако не все решения, которые принимал снайпер, всегда давались ему легко. Например, как-то Крису было сложно убедить себя убить молодую женщину и мальчика, которые пытались взорвать американский патруль.

Среди мемуаров присутствуют также воспоминания его жены Таи. Женщина рассказывает о том, как приверженность от товарищей к Крису росла и о том, как ухудшались их семейные отношения.

Снайпер: трейлер на украинском смотреть онлайн

"Французская сюита" (на французском – Suite Française) (2014)

Жанр: военный, драма, мелодрама

Режиссер: Сауль Дибб

Рейтинг IMDb: 7,0

Сюжет: В разгар Второй мировой войны. События происходят во Франции в 1940 году. Немцы оккупировали территории и пытаются устанавливать свои правила. Немецкий лейтенант Бруно фон Волькен поселяется в доме мадам Ангельер. Женщина живет вместе с невесткой Люсиль и внуком, пока ее сын находится в плену немцев. Хозяйка дома всеми способами пытается показать, что врагу в своем доме она не рада, а вот Люсиль спокойно реагирует на присутствие немца рядом с ними. Более того, она находит все больше тем для общения с лейтенантом и в какой-то момент они понимают, что между ними вспыхнула любовь. Пока свекровь выполняет поручение сына и не сводит глаз с Люсиль, ей все-таки удается ее обмануть свекровь и убежать вместе со своим возлюбленным.

Французская сюита: трейлер смотреть онлайн

"Ярость" (Fury) (2014)

Жанр: драма, военный, боевик

Режиссер: Дэвид Эйер

Рейтинг IMDb: 7,6

Сюжет: На улице 1945 год. Война подходит к концу. Третий рейх во главе с Адольфом Гитлером постепенно разрушается, однако немецкие солдаты не покидают надежды и отчаянно дерутся. Закаленный сержант по кличке Wardaddy ("Боевой папочка") командует танком M4A3E8 Sherman, а также экипажем, состоящим из пяти человек. К его команде присылают Нормана Эллисона. Вместе они вступают в схватку с врагом, героически пытаясь нанести мощный удар в самое сердце Германии.

Ярость: трейлер смотреть онлайн