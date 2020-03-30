Самые интересные фильмы за последние 5 лет, которые точно вас не разочаруют

В настоящее время карантина несколько сложно найти киноленту, которая сумела бы приковать зрителя к экранам. Поэтому журналисты LifeStyle 24 решили сделать подборку интересных фильмов, которые вышли в прокат за последние годы. Список составлен на основе рекомендаций киноманов, поэтому эти фильмы точно вас не разочаруют.

Если вы не любите, когда финал киноленты несколько предсказуем, или же предпочитаете те новинки, которые заставят вас прильнуть к экрану и тщательно следить за сюжетом, тогда эта подборка вас может порадовать. Журналисты LifeStyle 24 пытались учесть различные киновкусы и подобрать именно проверенные новинки последних 5 лет. Проведите вечер с по-настоящему интересным фильмом!

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"Паразиты" / Parasite

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 8,6

Жанр – драма

Главные роли: Сон Кан Хо, Ли Сон Гюн, Чо Йо Чон

Именно этот фильм стал открытием 2019 года! Кинолента "Паразиты" одержала победу в престижных кинопремиях, в частности, "Оскар".

Сюжет. Парень Ки Ву вырос в очень бедной семье, имевшей доход от сбора картонных коробок для пиццы. И счастливый случай меняет их жизнь: узнав о вакансии репетитора английского в зажиточной семье, Ки Ву устраивается на прибыльную работу. Для этого ему приходится нарушить закон и подделать документы об образовании. Богачи и не подозревали, кого пригласили в имение, а Ки Ву не намерен останавливаться на достигнутом.

"Паразиты": смотрите трейлер на украинском онлайн

"Ирландец" / The Irishman

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,9

Жанр – криминал, биографический, драма

Главные роли: Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши, Бобби Каннавале, Себастьян Манискалко, Стивен Грэм

Сюжет. Главный герой фильма-номинанта "Оскара" – Фрэнки Ширан, известный по прозвищу Ирландец. Перед смертью он решает рассказать свою историю, которая поразит киноманов. После Второй мировой войны Фрэнки вернулся в США и продолжил свое дело: убивал за деньги. Киллер унес жизни 25 гангстеров, в частности, известного лидера профсоюзов Джимми Гоффа.

"Ирландец": смотрите украинский трейлер

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"Пассажир" / The Commuter

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 6,3

Жанр – триллер, экшн

Главные роли: Лиам Нисон, Вера Фармига, Патрик Уилсон, Сэм Нилл, Джонатан Бэнкс, Элизабет МакГоверн, Флоренс Пью, Киллиан Скотт, Шазад Латиф, Энди Найман

Сюжет. Уже 10 лет страховой агент и бывший полицейский Майкл Вульрих едет на работу на одном и том же поезде. Большинство пассажиров он уже хорошо знает, ведь сталкивается с ними каждый день. Но однажды рядом с ним садится таинственная незнакомка, которая предлагает сыграть в игру. Мужчина нуждается в деньгах, поэтому забирает 75 тысяч долларов аванса. И незначительная помощь может привести к непоправимым последствиям. Когда же это Майкл осознает, отказаться от работы уже не может.

"Пассажир": смотрите загадочный трейлер на украинском

"Зеленая книга" / Green Book

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 8,2

Жанр – драма, комедия, биографический

Главные роли: Вигго Мортенсен, Махершала Али, Линда Карделлини

Сюжет. Это реальная история о сотрудничестве вышибалы Тони Валлелонга, которого называли "Тони Говорун", с джазовым пианистом Доном Ширли. Вдвоем они отправляются в турне по провинциальному югу США. Однако из-за расовой дискриминации, которая еще существовала в 1962 году, главные герои должны пользоваться так называемой "Зеленой книгой", содержащий информацию о безопасных местах проживания и питания для афроамериканцев. Путешествие Дона Ширли и его охранника смогут раскрыть глаза на многие вещи, которые происходили в то время.

Фильм "Зеленая книга" получил премию "Оскар".

"Зеленая книга": смотрите трейлер на украинском онлайн

"Тайна 7 сестер" / What Happened to Monday?

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 6,9

Жанр – триллер, научная фантастика, экшн

Главные роли: Нуми Рапас, Гленн Клоуз, Уиллем Дефо

Сюжет. В будущем Земля стала настолько перенаселенной, что правительство запретило семьям иметь больше одного ребенка. Многих несовершеннолетних просто забирали у их родителей. В то же время в одной семье родилось 7 девочек-близняшек. Их дедушка решил скрыть этот факт, назвав детей по дням недели. Они могли выходить из дома только в свой день. А вот для общества существовала только одна Карен Сеттман. Однако обманывать правительство девушкам удавалось до исчезновения одной из сестры. Куда исчезла Понедельник – придется узнавать ее сестрам.

"Тайна 7 сестер": смотрите трейлер на украинском онлайн

"Большая игра" / Molly's Game

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,4

Жанр – криминал, драма

Главные роли: Джессика Честейн, Идрис Эльба, Кевин Костнер

Сюжет. Профессиональная лыжница Молли Блум не смогла попасть в олимпийскую сборную США, поэтому решает взять паузу в карьере. Она поселяется в Лос-Анджелесе и устраивается на работу официанткой. Однако именно эта, казалось бы, не совсем удачная должность помогает девушке понять, как заработать большие деньги. Молли устраивает подпольное казино для знаменитостей Голливуда и всего за вечер зарабатывает около 50 тысяч долларов. И все прекрасно, пока мощным бизнесом не заинтересовались представители ФБР.

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"Невидимый гость" / Contratiempo

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 8,1

Жанр – триллер, детектив

Главные роли: Марио Касас, Ана Вахенер, Хосе Коронадо, Барбара Ленни, Франсеск Орелья, Пако Тоус, Давид Сельвас, Сан Еламос, Манель Дуесо

Сюжет. Это одна из самых увлекательных детективных историй всех времен. Успешный бизнесмен Эдриан Дориа просыпается в гостиничном номере и обнаруживает там убитую любовницу. Он утверждает, что преступления не совершал, однако комната была закрыта изнутри. После ареста на кону оказалось все, что имел Эдриан, – его состояние, семья и свобода. Оправдать бизнесмена может только лучшая в своем деле юрист Вирджиния Гудман, которая еще никогда не проигрывала в суде и перед выходом на пенсию хочет сделать все, чтобы помочь герою. И с каждой минутой беседы с ним адвокат будет узнавать новые темные стороны запутанного убийства.

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"Опасная игра Слоун" / Miss Sloane

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 7,5

Жанр – триллер, детектив, криминал

Главные роли: Джессика Честейн, Марк Стронг, Гугу Мбата-Ро, Майкл Стулбарг, Элисон Пилл, Джейк Леси, Джон Литгоу, Сэм Уотерстон

Сюжет. Талантливая и достаточно упорная лоббистка Элизабет Слоун с легкостью воплощает чужие идеи в жизнь. Она делает все для того, чтобы определенный закон был принят Конгрессом США. По заказу влиятельных политиков Элизабет берется за новое дело, которое может не только перевернуть ее карьеру, но и физически уничтожить. Она должна заставить Конгресс ввести налоги на экспорт пальмового масла из Индонезии. Однако в политической игре оказываются слишком влиятельные соперники.

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"Сноуден" / Snowden

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 7,3

Жанр – биографический триллер

Главные роли: Джозеф Гордон-Левитт, Вудли, Мелисса Лео, Закари Квинто, Том Уилкинсон

Сюжет. Сноуден со школьных лет хотел служить стране, однако из-за травмы не смог стать военным. Поэтому он решил работать по другую сторону баррикады и разрабатывать антитеррористическую программу. И все представления о системе разрушаются, когда Сноуден узнает, что за всеми людьми следят благодаря технике. Он решает рассказать правду миру и при этом выжить. Ведь теперь Сноуден становится врагом номер один США.

"Сноуден": смотрите трейлер на украинском онлайн

"Легенда Хью Гласса" / The Revenant

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 8,0

Жанр – боевик, приключенческий фильм

Главные роли: Леонардо Ди Каприо, Том Харди, Уилл Поултер, Донал Глисон, Грейс Дал

Сюжет. События происходят в XIX веке, когда не было новой техники. Главный герой – охотник Хью Гласс. Вместе с группой друзей он отправляется на охоту, где на него нападает медведь. Мужчину с серьезными ранениями оставляют умирать в лесу, а его сына убивают. Однако он выжил и хочет отомстить тем, кто предал его.

За главную роль в этом фильме Леонардо Ди Каприо получил свой первый и долгожданный "Оскар".

"Легенда Хью Гласса": смотрите трейлер на украинском онлайн

"Век Адалин" / The Age of Adaline

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 7,2

Жанр – драма, мелодрама, фэнтези

Главные роли: Блейк Лайвли, Михил Хаушман, Кэти Бейкер, Харрисон Форд, Эллен Берстин, Аманда Крю, Линда Бойд

Сюжет. Главная героиня фильма – обычная американка Аделайн Боумен, которая родилась в 1908 году. Однако автокатастрофа кардинально меняет ее жизнь. Девушка перестает стареть и даже в 100 лет выглядит и чувствует себя 27-летней. Единственная, кто знает ее тайну, – это дочь, которая доживает свой век. И все может измениться, когда Аделайн влюбляется в Эллиса.

"Век Адалин": смотрите трейлер на украинском онлайн