Определено лучшее фото дикой природы в 2019 году: впечатляющие снимки
Британец Сэм Роули получил звание лучшего фотографа по версии зрителей за снимок "Ссора на станции".
Победитель Лондонского музея естествознания LUMIX People's Choice Award сфотографировал драку мышей за брошенную крошку в метро, сообщает PetaPixel.
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Фотограф каждый вечер проводил несколько часов на разных станциях метро в течение недели. Все для того, чтобы дождаться хорошего кадра
Надеюсь, снимок показывает, что неожиданную драму можно обнаружить в повседневных частях городской среды,
– сказал Сэм Роули.
В целом организаторы конкурса отобрали 25 лучших снимков из 48 тысяч заявок из 100 стран.
Еще один снимок с конкурса/Фото Aaron Gekoski
Фотографы поражают своей работой/Фото Martin Buzora
Организаторы опубликовали несколько лучших фото с конкурса/Фото Michel Zoghzoghi
Еще один снимок на звание "лучшего" от Francis De Andres