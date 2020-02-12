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Определено лучшее фото дикой природы в 2019 году: впечатляющие снимки

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Лучшее фото дикой природы в 2019 году / petapixel.com

Британец Сэм Роули получил звание лучшего фотографа по версии зрителей за снимок "Ссора на станции".

Победитель Лондонского музея естествознания LUMIX People's Choice Award сфотографировал драку мышей за брошенную крошку в метро, сообщает PetaPixel.

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Фотограф каждый вечер проводил несколько часов на разных станциях метро в течение недели. Все для того, чтобы дождаться хорошего кадра

Надеюсь, снимок показывает, что неожиданную драму можно обнаружить в повседневных частях городской среды,
– сказал Сэм Роули.

В целом организаторы конкурса отобрали 25 лучших снимков из 48 тысяч заявок из 100 стран.

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Еще один снимок с конкурса/Фото Aaron Gekoski

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Фотографы поражают своей работой/Фото Martin Buzora

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Организаторы опубликовали несколько лучших фото с конкурса/Фото Michel Zoghzoghi

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Еще один снимок на звание "лучшего" от Francis De Andres
 

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Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: LifeStyle Великобритания Исскусство Новости культуры
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