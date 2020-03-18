15 лучших мультфильмов по версии зрителей: что посмотреть с детьми во время карантина

Из-за пандемии коронавируса в мире закрыли десятки кинотеатров. Ограничительные меры ввели и в Украине, поэтому все молодые родители оказались со своими детьми на карантине. Но, чтобы читателям LifeStyle 24 не приходилось скучать, мы подобрали лучшие мультфильмы, которые уже оценили киноманы.

Мультфильмы любят смотреть не только дети, но и взрослые. Поэтому глобальный агрегатор Rotten Tomatoes составил рейтинг анимированных фильмов, которые уже успели оценить киноманы разного возраста. Так какие же мультфильмы предлагают посмотреть зрители – узнавайте в подборке.

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"История игрушек 4" (2019)

Любимые герои Pixar – ковбой Вуди, астронавт Базз, тиронозавр Рекс, собачка Слинки и другие игрушки – вернулись на телеэкраны с новыми приключениями. На этот раз им придется перебраться в дом своей новой хозяйки Бонни.

"История игрушек 4": смотрите трейлер

"Человек-паук: Вокруг вселенной" (2018)

Любители комиксов были в восторге не только от фильмов Marvel, но и от мультфильма "Человек-паук: Вокруг вселенной". Юный Питер Паркер живет в Нью-Йорке и спасает людей от злоумышленников. Однако, окажется, что экипировку супергероя носит не только он.

"Человек паук: Вокруг вселенной": смотрите трейлер

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"Головоломка" (2015)

Поведение обычной 11-летней школьницы Райли определяют базовые эмоции – радость, печаль, страх, гнев и отвращение. Эти эмоции живут в сознании школьницы и каждый день помогают ей принимать решения и преодолевать трудности.

"Головоломка": смотрите трейлер

"Коко" (2017)

Мальчик Мигель живет в семье сапожников и мечтает стать музыкантом. Однако, чтобы осуществить свой замысел и убедить родственников, что музыка – это не зло, ему придется узнать тайны своего рода. С собакой-поводырем Мигель отправится в Страну Мертвых, где его ждет немало приключений.

"Коко": смотрите трейлер

"Белоснежка и семь гномов" (1937)

И как же обойтись без доброй сказки, которая покорит зрителей с первых минут просмотра. Знаменитую историю о Белоснежке экранизировали еще в 1937 году. Мультфильм получил немало наград, в частности, "Оскар".

"Белоснежка и семь гномов": смотрите фрагмент

"Суперсемейка 2" (2018)

Мультфильм является продолжением "Суперсемейки" 2004 года. По сюжету, семья супергероев хочет вернуться к привычной жизни, однако новая угроза заставляет их вернуться к делу.

"Суперсемейка 2": смотрите трейлер

"Приключения Паддингтона 2" (2017)

Комедия является продолжением фильма 2014 года. По сюжету, медведь Паддингтон поселяется в доме семьи Браун. Когда же главного героя арестовывают за кражу, его друзья объединяются, чтобы оправдать медведя и найти виновных.

"Приключения Паддингтона 2": смотрите трейлер

"Зверополис" (2016)

Оскароносный мультфильм рассказывает о городе Зверополис, который разделен на различные районы по его местным жителям. Когда же на службу в полицию приходит Джуди Гоппс, становится понятно, что кролику сложно получить репутацию хорошего правоохранителя среди громил.

"Зверополис": смотрите трейлер

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"История игрушек 2" (1999)

Шериф Вуди случайно попал на распродажу вещей семьи Энди. Теперь любимая игрушка может быть продана в японский музей. Поэтому все его друзья объединяются, чтобы спасти Вуди.

"История игрушек 2": смотрите трейлер

"Вверх" (2009)

Это удивительная история о ворчливом пенсионере и мальчике-скауте, которые отправились в путешествие на летающем доме.

"Вверх": смотрите трейлер

"Пиноккио" (1940)

Еще один мультфильм прошлого века, который понравится детям. По знаменитому сюжету, фея оживила куклу-марионетку. Однако, чтобы стать настоящим мальчиком, Пиноккио придется проявить храбрость и честность, а еще пройти нелегкое испытание.

"Пиноккио": смотрите трейлер

"В поисках Немо" (2003)

После нападения хищной рыбы Марлин теряет жену и икринок, из которых впоследствии должны были вырасти его потомки. Остается только один сын Немо, который в первый день школы нарушает правила и попадает в руки браконьеров. Марлин отправляется на поиски своего сына и сталкивается с увлекательными приключениями на пути.

"В поисках Немо": смотрите трейлер

"В поисках Дори" (2016)

Мультфильм является продолжением "В поисках Немо". Подруга Марлина Дори, которая ничего не помнит о прошлом, захочет разгадать тайны своей жизни.

"В поисках Дори": смотрите трейлер

"Ваяна" (2016)

Дочь полинезийского вождя Ваяна решилась отправиться в увлекательное путешествие по океану. Девочка должна найти героя Мауи, который поможет спасти ее остров.

"Ваяна": смотрите трейлер

"Лего. Фильм" (2014)

Эммет – обычная лего-фигурка, которая занималась строительством и не интересовалась другой жизнью без этой работы. Однако все кардинально меняется, когда главный герой попадает на заседание так называемой "элиты".

"Лего. Фильм": смотрите трейлер