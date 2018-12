Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому

Кинематограф 2018 года представил широкий спектр лент, которые не только поразили телезрителей, но и получили огромные кассовые сборы. Премьеры несомненно удивили критиков и поклонников и захватили их внимание с первых минут.

Журналисты LifeStyle 24 собрали для вас ТОП-фильмы 2018 года, которые необходимо посмотреть каждому. Список составлен при помощи сервиса для подсчета кассовых сборов Box Office Mojo.

Самой кассовой кинолентой в 2018 году стали "Мстители: Война бесконечности" студии Disney, которые собрали более двух миллиардов долларов прибыли. Фильм "Черная пантера" студии Universal Pictures занял вторую позицию, собрав почти 1,5 миллиарда кассовых сборов. Третью строчку заняла картина "Мир Юрского периода 2" студии Disney с прибылью 1,3 миллиарда долларов.

Предлагаем вашему вниманию самые захватывающие киноленты 2018 года:

"Игра Молли" (Molly's Game)

Криминальная драма "Игра Молли" основана на реальных событиях, которые разворачиваются в начале 2010-х годов. Бывшая спортсменка, лыжница Молли Блум переезжает в солнечный Лос-Анджелес, где вскоре становится организатором подпольного покер-клуба. Достигнув успехов на Западном побережье, Молли открывает подпольное казино в Нью-Йорке. За ее столами сидела вся американская буржуазия, знаменитости и бизнесмены, а Молли зарабатывала бешеные деньги. Однако зарабатывать деньги, не привлекая внимание налоговой и полиции, не удалось.

Игра Молли 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Я, Тоня" (I, Tonya)

Автобиографическая лента "Я, Тоня" расскажет об одной из самых известных и скандальных фигуристок планеты 1990-х годов – Тоню Хардинг. Из национальной звезды она превращается в изгнанницу, когда накануне Олимпиады 1994 года ее главная соперница Нэнси Керриган едва не покидает соревнование, из-за травмы ноги, нанесенной ближайшими сподвижниками Тони, которого публично обвиняют в заговоре.

Я, Тоня 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Черная Пантера" (Black Panther)

Фильм "Черная Пантера" – это приключенческий экшн по мотивам серии комиксов от Marvel, который описывает жизнь и культуру страны Ваканды, затерянной в африканских джунглях. Однако страна Ваканда является непростой, потому что чужеземцы пытаются добраться до ее сокровищ, но на защиту страны встает дух африканской саванны по имени Черная Пантера.

Черная Пантера 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Эйфория" (Euphoria)

Драматическая лента показывает путешествие двух сестер по Европе, которое должно завершиться в самом прекрасном месте в мире. Именно там одна из сестер хочет прожить конец своих дней и уйти навсегда из жизни. Однако другая сестра не готова к таким кардинальным переменам и пытается вырваться из клуба самоубийц.

Эйфория 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Секретное досье" ( The Post)

Исторически-биографическая драма по сюжету показывает жизнь двоих именитых журналистов изданий The Washington Post и The New York Times. Американское медиапространство узнает об опубликовании секретных документов о ходе войны во Вьетнаме. Если правительство осудит The Washington Post за нарушение законов, то издание будет уничтожено, а все его сотрудники окажутся на улице или в тюрьме.

Секретное досье 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Темные времена" (Darkest Hour)

Кинолента "Темные времена" – это история о решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, который получил власть при чрезвычайных обстоятельствах. Вопреки давлению и страху других политиков Черчилль отказывается идти на сделку с Гитлером, таким образом изменив ход войны в Великобритании в 1940-х годах.

Темные времена 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Красный воробей" (Red Sparrow)

Захватывающий шпионский триллер показывает жизнь русской шпионки, которая прошла подготовку профессиональной соблазнительницы и пытается соблазнить американского агента. В эпицентре сюжета – противостояние российских и американских спецслужб. Главная героиня – бывшая прима-балерина Доминика Егорова, завербованная российской контрразведкой.

Красный воробей 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Расхитительница гробниц: Лара Крофт" (Tomb Raider)

Приключенческий боевик показывает жизнь главной героини Лары Крофт, которая отправляется в свое первое путешествие, чтобы раскрыть секреты загадочного острова и завершить археологическое исследование отца и не дать сделать это своему сопернику, археологу Матиасу Фогелю.

Расхитительница гробниц: Лара Крофт 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War)

Фэнтезийный боевик рассказывает о том, как для борьбы с огромным и устрашающим злом объединяются силы супергероев, таких как Железный человек, Тор, Халк и многие другие. Мстители снова встречаются, чтобы не позволить врагу уничтожить человечество с помощью шести камней бесконечности.

Мстители: Война бесконечности 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Дэдпул 2" (Deadpool 2)

Комедийный боевик "Дэдпул 2" продолжил свою историю. Во второй части наемник Дэдпул создает команду мутантов X-Force, которая должна защитить молодого мутанта Рассела от солдата-мутанта Кейбла.

Дэдпул 2 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Эскобар" (Loving Pablo)

Биографическая кинолента "Эскобар" окунет во время 1980-х годов, где миром правили наркобароны, люди, которые собирали миллионные состояния на продаже наркотиков по всему миру. Главный герой фильма – Пабло Эскобар, который считался самым могущественным наркобароном тех времен. Лента познакомит зрителей с одной журналисткой, с которой у Эскобара завяжется бурный роман.

Эскобар 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Мир Юрского периода 2" (Jurassic World: Fallen Kingdom)

Фанатам доисторических монстров открывается возможность снова окунуться в "Мир Юрского периода". Несмотря на то, что остров динозавров закрыт, все же некоторым редким видам рептилий грозит смертельная опасность. Бывшая директор парка ведет активную кампанию за спасение уникальных животных и соглашается на предложение миллионера Бенджамина Локвуда тайком от всех вывезти с острова несколько его жителей.

Мир Юрского периода 2 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Восемь подруг Оушена" (Ocean's Eight)

Фильм показывает жизнь мошенницы Дебби, которая по своему характеру похожа на брата Дэнни Оушена. Женщина возвращается из тюрьмы и начинает разрабатывать новый план ограбления во время ежегодного бала Музея искусства "Метрополитен" в Нью-Йорке. А совершить кражу бриллиантового колье ей помогут 8 подруг.

Восемь подруг Оушена 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Человек-муравей и Оса" (Ant-Man and the Wasp)

Фантастический боевик "Человек-муравей и Оса" является продолжением истории о "Человеке-муравье" из кинематографической вселенной Marvel. Кинолента продолжает события после фильма "Первый мститель: Противостояние", где Скотт Лэнг пытается найти баланс между ролью супергероя и семьянина. Он получает новое задание, которое должен выполнить совместно с Хоуп ван Дайн, которая наденет костюм Осы.

Человек-муравей и Оса 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Миссия невыполнима: Фолаут" (Mission: Impossible – Fallout)

Фильм "Миссия невыполнима 6: Фолаут" рассказывает о трудностях и неожиданных поворотах в ходе исполнения агентом ЦРУ Итаном Хантом порученной ему правительством, невыполнимой миссии. Конечно, несравненный Хант справится со своей задачей, ведь для него нет ничего невозможного.

Миссия невыполнима: Фолаут 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Мэг" (The Meg)

Сюжет китайско-американского триллера показывает, как профессор палеонтологии Джонас Тэйлор во второй раз погружается в глубокие воды Марианской впадины, чтобы спасти коллег-ученых. Однако внезапная атака огромного чудовища выводит батискаф из строя, название этого габаритного страшилища – доисторический мегалодон.

Мэг 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Мята" (Peppermint)

Драматический фильм показывает зрелищную картину, которая захватывает с первых минут. Молодая и счастливая мать в один миг теряет все, чем жила – своего мужа и доченьку. На пути к справедливости ей пришлось столкнуться с грязными полицейскими, коррумпированными юристами и несправедливыми судьями. Райли долгое время тренировалась, чтобы стать машиной для убийств и отомстить всем причастным к убийству ее родных людей.

Мята 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Простая просьба" (A Simple Favor)

Криминальный триллер рассказывает о молодой маме-блогерке Стефани и состоятельной женщине. Очень быстро они становятся близкими подругами, и Эмили просит Стефани о простой услуге. После того, как просьба была выполнена, Эмили тайно исчезает, а поиски полиции не приносят результата. Что случилось с Эмили?

Простая просьба 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Мотылек" (Papillon)

Лента "Мотылек" – это история о воле к жизни. Анри Шарьера все называют мотыльком, из-за татуировки на груди. В его жизни есть любимая девушка, достаток и счастье. Однако, Анри несправедливо обвинили в убийстве, приговорив к пожизненному заключению. После нескольких неудачных попыток сбежать, его перевели на остров Дьявола, с которой никто и никогда не убегал. Если Мотылек хочет почувствовать вкус свободы, ему придется рисковать своей жизнью.

Мотылек 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Веном" (Venom)

Кинолента рассказывает о журналисте Эдди Броке, который является соперником Человека-паука во Вселенной Marvel. Однажды в него вселяется инопланетный паразит, который останавливает его прогрессирующую болезнь (рак) и дает ему суперспособности.

Веном 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Рождение звезды" (A Star Is Born)

Кинолента описывает жизнь Джексона Мейна, который когда-то был успешным музыкантом, но пристрастие к алкоголю мешает Джексону продолжать карьеру. Но однажды мужчина в неком заведении встретил девушку Элли, которая давно мечтала стать известной певицей. Тогда Джексон решил помочь Элли запустить карьеру, и они влюбились друг в друга.

Рождение звезды 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Богемная рапсодия" (Bohemian Rhapsody)

Фильм "Богемная рапсодия" – это биографический мюзикл группы Queen, который рассказывает о талантливом солисте Фредди Меркьюри, который бросил вызов стереотипам и стал одним из самых любимых артистов в мире.

Богемная рапсодия 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)

Действия фэнтезийного фильма происходят в 1927 году в Париже, когда директор школы Хогвартс Албус Дамблдор был еще молодым, а зловещий Грин-де-Вальд сбежал из-под стражи и начал жестокую войну в мире магии. Он является продолжением фильма "Фантастические твари и места их обитания".

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Аквамен" (Aquaman)

Главный герой Артур Карри с детства чувствовал, что он не такой, как все другие дети. Он родился в семье смотрителя маяка Тома Карри и его жены Атланны. Умирая, мать открыла ему тайну – на самом деле она королева Атлантиды, которую выгнали на сушу. Отец, воспитывая сына, помогал ему развивать сверхъестественные способности.

Аквамен 2018: смотреть трейлер фильма онлайн