Лучшие мировые кинопремьеры 2019 года, которые стоит посмотреть до конца года

Фильмы в 2019 году поразили киноманов не менее, чем в предыдущие годы. Кинематограф в который раз представляет ленты, которые получают бешеную популярность среди зрителей, а также собирают огромные кассовые сборы. 2019 год подходит к концу, поэтому предлагаем вам узнать, какие премьеры больше всего захватили внимание любителей кино.

Журналисты LifeStyle 24 собрали для вас лучшие фильмы 2019 года, которые необходимо посмотреть каждому. Список составлен с помощью сервиса для подсчета кассовых сборов IMDb.

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Фильм "Мстители: Финал", ставший продолжением фильма "Мстители: Война бесконечности" стал самой кассовой кинолентой в 2019 году, собрав более двух миллиардов долларов прибыли. Таким образом американский супергеройский фильм, основанный на комиксах издательства Marvel Comics получил первое место в списке самых кассовых премьер. Фильм "Мстители: Финал" даже побил рекорд "Аватара", став самой кассовой лентой в истории.



Официальный постер к фильму "Мстители: Финал" 2019 / Marvel Studio

Анимационный фильм "Король Лев" занял второе место, собрав более 1,5 миллиарда долларов кассовых сборов. Третью строчку занял кинокомикс "Человек-паук: Вдали от дома" с прибылью более 1 миллиард долларов. Четвертое место возглавил фильм "Капитан Марвел", который стал первым проектом издательства Marvel Comics, посвященным женскому персонажу.

Замыкает пятерку самых кассовых сборов нашумевший фильм "Джокер", который только в Украине за первый уикенд проката заработал миллион долларов. Американский кинокомикс обогнал обе части "Дэдпула", собрав в общей сумме более 1 миллиарда долларов.

Список лучших фильмов 2019 года

"Две королевы" (Mary Queen of Scots)

Премьера фильма: 17 января

Режиссер: Джози Рурк

Исторический драматический фильм "Две королевы" рассказывает о конфликте между претендентками на английский трон в XVI веке. После смерти французского короля его вдова Мария Стюарт – королева Шотландии – выражает свои права на английский престол. Однако протестантка Елизавета I не намерена уступать. Поэтому лента познакомит вас с безжалостной Елизаветой I и дерзкой Марией Стюарт, которые будут соревноваться в политике и любви.

Две королевы: смотрите трейлер фильма онлайн

"Зеленая книга" (Green book)

Премьера фильма: 24 января

Режиссер: Питер Фаррелли

"Зеленая книга" – это драма, которая рассказывает реальную историю путешествия по югу США известного джазового пианиста и обычного водителя, между которыми возникла дружба. Справочник "Зеленая книга" помогал путешественникам найти безопасные места для ночлега, заправки, магазины и другие нужные сервисы.

Фильм стал победителем кинопремии "Оскар-2019" в номинации "Лучший фильм года", а также получил статуэтку в номинации "Лучший оригинальный сценарий".

Зеленая книга: смотрите трейлер фильма онлайн

"Фаворитка" (The Favourite)

Премьера фильма: 31 января

Режиссер: Йоргос Лантимоса

XVIII век начался для Англии и Франции с войны. В то время английский трон возглавляла королева Анна Стюарт. У монархини умерло 17 детей, она часто болела, страдала ожирением и не могла правильным образом управлять страной. Поэтому ей помогла заняться всеми государственными делами ее любовница – замужняя Сара Черчилль.

Однако во дворец прибыла обычная служанка, которая впоследствии стала "фавориткой" королевы. Эбигейл нравится Анне, но очень не нравится Саре. С каждым днем ​​Эбигейл все больше и больше углубляется в государственные дела, становясь советницей королевы.

Оливия Колман, которая исполняет главную роль в фильме, получила "Оксар" в номинации "Лучшая женская роль".

Фаворитка: смотрите трейлер фильма онлайн

"Капитан Марвел" (Captain Marvel)

Премьера фильма: 7 марта

Режиссер: Анна Боден, Райан Флек

Супергеройский фильм рассказывает о женщине-супергероине, которая обладает исключительными способностями. В центре сюжета – пилот ВВС США, которая из-за слияния с ДНК воина инопланетной расы Крии стала супергероем Капитаном Марвел и получила особые сверхспособности. Главную роль сильнейшей женщины выполнила обладательница премии "Оскар" Бри Ларсон.

Капитан Марвел: смотрите трейлер фильма онлайн

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"Шазам!" (Shazam!)

Премьера фильма: 4 апреля

Режиссер: Дэвид Ф.Сандберг

Фильм, созданный по мотивам одноименного комикса издательства DC Comics, рассказывает о 14-летнем Билли Бэтсоне, который открыл в себе незаурядные способности. Он может превращаться во взрослого супергероя Шазама. Герой, в которого превращается Билли, делает то, что делала каждый ребенок его возраста, получив такие супервозможности.

Впрочем веселье быстро заканчивается и ему придется овладеть своими навыками, чтобы выстоять в ожесточенной борьбе со смертоносными силами зла.

Шазам!: смотрите трейлер фильма онлайн

"Хеллбой" (Hellboy)

Премьера фильма: 11 апреля

Режиссер: Нил Маршалл

Хеллбой – это демон из ада, который попал в наш мир, ведь его ждет здесь важная миссия. Он должен победить средневековую ведьму – Кровавую королеву Нимуэ, жену Мэрилин. Однако эта борьба может спровоцировать падение мира. Поэтому Хеллбой изо всех сил пытается этого избежать.

Хеллбой: смотрите трейлер фильма онлайн

"Мстители: Финал" (Avengers: Endgame)

Премьера фильма: 25 апреля

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

К супергероям в приключенческом боевике, которых мы увидели в предыдущей части "Война бесконечности", приобщается Капитан Марвел, Человек-Муравей и Оса. Фильм продолжает историю, начатую в "Войне бесконечности" – супергерои будут спасать мир. Кинокартина "Мстители: Финал" призвана дать окончательный конец четвертой фазе кинокомикса Marvel.

Мстители: Финал: смотрите трейлер фильма онлайн

"Годзилла ІІ: Король монстров" (Godzilla: King of the Monsters)

Премьера фильма: 30 мая

Режиссер: Майкл Догерти

Фантастический боевик во второй части пытается сдержать мощных монстров. Годзилла будет противостоять суперохотникам Мотре, Родану и трехглавому Кингу Гидоре. Этих чудовищ всегда считали только мифическими созданиями, но они возродились из легенд, чтобы сойтись в битве, которая поставит под угрозу существование человечества.

Годзилла ІІ Король монстров: смотрите трейлер фильма онлайн

"Люди Икс: Темный Феникс" (Dark Phoenix)

Премьера фильма: 6 июня

Режиссер: Саймон Кинберг

Через 10 лет после событий фильма "Люди Икс: Апокалипсис" Мистик, Зверь, Шторм, Ночной Змей и Ртуть становятся национальными героями. Их лидер Чарльз Ксавье отправляет своих учеников-мутантов на опасные и экстремальные миссии. Во время одной из них Люди Икс попадают в космос, где в результате всплеска солнечной энергии у Джин Грей просыпается зловещая сила – Феникс. Эта роль досталась Софи Тернер, которая стала известной благодаря роли Санси Старк в сериале "Игра престолов".

Люди Икс: Темный феникс: смотрите трейлер фильма онлайн

"Рокетмен" (Rocketman)

Премьера фильма: 6 июня

Режиссер: Декстер Флетчер

Фильм "Рокетмен" – биографическая музыкальная драма, рассказывающая об истории жизни Элтона Джона. Сюжет знакомит зрителя с молодостью музыканта, рассказывая его путь к славе. Название ленты происходит от одной из самых знаменитых песен британского музыканта "Rocket Man".

Рокетмен: смотрите трейлер фильма онлайн

"Люди в черном: Интернешнл" (Men in Black International)

Премьера фильма 13 июня

Режиссер: Ф. Гэри Грей

Существует тайная организация, которая охраняет Землю от инопланетян и странных существ – это люди в черном. Они почти всегда в черных деловых костюмах, у них есть свои агенты, стволы и приспособления, которые помогают следить за порядком на Земле. Иногда им приходится проводится набор новичков, поэтому кто попадет к ним в команду – смотрите в фильме.

Люди в черном: Интернешнл: смотрите трейлер фильма онлайн

"Человек паук: Вдали от дома" (Spider-Man: Far from Home)

Премьера фильма: 4 июля

Режиссер: Джон Уоттс

Человек-Паук помогает местной полиции ловить преступников. Согласно новому сюжету, Питер Паркер отправляется со своими друзьями на летние каникулы в Европу и встречает Мистерио. С ним он объединяет свои силы, чтобы предотвратить стихийные бедствия и разрушения по всему миру.

Человек паук: Вдали от дома: смотрите трейлер фильма онлайн

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"Король Лев"

Премьера фильма: 18 июля

Режиссер: Джон Фавро

"Король Лев" – это римейк диснеевского мультфильма 1994 года. В анимационном фильме покажут всем знакомую историю о льве Симбе, который пройдет сложные испытания для того, чтобы в конце побороться за престол и стать настоящим королем.

Король Лев: смотрите трейлер фильма онлайн

"Паразиты"

Премьера фильма: 1 августа

Режиссер: Пон Джун Хо

Южнокорейская драма рассказывает историю о семье Ки-Тхэка с тяжелым финансовым положением: вся семья зарабатывает только на упаковках коробок для пиццы. Хороший товарищ Да-Хэ предлагает ему стать репетитором английского языка для дочери местного бизнесмена Пака. Парень попадает в мир роскоши и невиданных состояния, поэтому быстро находит способ, как помочь своей семье выйти из бедной жизни.

Фильм 21 мая на 72-м Каннском международном кинофестивале получил Золотую пальмовую ветвь.

Паразиты: смотрите трейлер фильма онлайн

"Форсаж: Гоббс и Шоу" (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw)

Премьера фильма: 1 августа

Режиссер: Дэвид Литч

Не взлюбившие друг друга, заклятые противники – спецагент Гоббс и преступник Шоу – живут по своим большими принципами и никогда не будут доверять друг другу. Однако противник Брикстон все меняет, поэтому они будут вынуждены объединиться, чтобы защитить мир от сокрушительной биологической атаки.

Форсаж: Гоббс и Шоу: смотрите трейлер фильма онлайн

"Однажды в Голливуде" (Once Upon A Time In Hollywood)

Премьера фильма: 15 августа

Режиссер: Квентин Тарантино

Лента "Однажды в Голливуде" рассказывает о Рики Далтоне, который вместе с напарником Клиффом Бутом в 1969 году пытается пробиться в большой мир кинематографа. Вся история происходит на фоне убийства беременной актрисы Шэрон Тейт, которую убила секта серийного маньяка Чарльза Мэнсона в Лос-Анджелесе. В фильме снялись знаменитые голливудские актеры Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.

Однажды в Голливуде: смотрите трейлер фильма онлайн

"Джокер" (Joker)

Премьера фильма: 3 октября

Режиссер: Тодд Филлипс

События фильма разгораются в 1980-х годах в городе Готэм, где появляется гениальный маньяк и манипулятор в клоунском гриме, который называет себя Джокером. Отсутствие любви от зрителей и невостребованность его таланта приводит его к ужасным поступкам. Артур сходит с ума и начинает убивать людей.

Джокер: смотрите трейлер фильма онлайн

"Аббатство Даунтон" (Downton Abbey)

Премьера фильма: 28 декабря

Режиссер: Майкл Энглер

Фильм "Аббатство Даунтон" – это продолжение популярного сериала, который рассказывал о жизни семьи графа Ґрентема. События происходили в начале и в середине ХХ века. По сюжету, после смерти графа в зажиточной семье начинаются серьезные междоусобицы за обладание оставленным капиталом.

Аббатство Даунтон: смотрите трейлер фильма онлайн

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"Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" (Star Wars: The Rise of Skywalker)

Премьера фильма: 19 декабря

Режиссер: Джеффри Джейкоб Абрамс

В девятом эпизоде ​​"Звездных войн" остатки Сопротивления пытаются справиться с внутренними беспорядками, впрочем им снова придется столкнуться с Первым Орденом. Древнее противостояние джедаев достигает пика. Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокера, которая длится уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.

Звездные войны: Скайуокер. Восхождение: смотрите трейлер фильма онлайн