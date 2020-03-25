Лучшие мультфильмы Disney, которые стоит посмотреть с детьми

Украинцы остаются на карантине из-за пандемии коронавируса. И чтобы маленьким киноманам не пришлось скучать дома, предлагаем подборку лучших мультфильмов Disney, которые понравятся не только малышам, но и взрослым.

Disney – один из самых известных киногигантов. Ежегодно компания выпускает качественные фильмы и мультфильмы, которые сразу же приобретают огромную популярность в мире. Поэтому киноманы, когда определились, какую ленту просмотреть в свободное время, обращают внимание именно на работы Disney. Журналисты LifeStyle 24 составили свой рейтинг лучших мультфильмов киногиганта, учитывая мнение зрителей и критиков, а для удобства ленты разместили в порядке их выхода на экраны. Поэтому усаживайтесь удобно на диване и выбирайте один из предложенных шедевров Голливуда.

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"История игрушек"

Оригинальное название: Toy Story

Рейтинг критиков: 8,3

Актеры: Том Хэнкс, Тим Аллен, Дон Риклес, Джим Варне, Велес Шон, Джон Ратзенбергер, Джо Ранфт, Энни Поттс, Джон Моррис, Лорри Меткалф

Все игрушки тоже живые, хотя люди об этом и не догадываются. Представили себе такое? А если их объединить в одну большую команду? Тогда и выйдут невероятные "Истории игрушек", которые объединят приключения, юмор, переживания за главных персонажей и большую порцию любви.

На экраны вышли уже 4 части мультфильма Disney, каждая из которых, без преувеличения, шедевральная.

"История игрушек 4": смотрите видео трейлер

"Тайна Коко" (2017)

Оригинальное название: Coco

Рейтинг критиков: 8,4

Актеры: Энтони Гонсалес, Гаэль Гарсия Берналь, Бенджамин Бретт, Рени Виктор

Оскароносный мультфильм научит детей любить родственников и свою культуру. В центре сюжета – история мальчика Мигеля, который не очень ценит семейные традиции. Он больше всего на свете хочет стать музыкантом, хоть в его семье ненавидят песни и даже запрещают другим выполнять композиции под окнами. И именно мечта помогает Мигелю раскрыть тайну рода и попасть в мир мертвых, где его ждут забавные и трогательные приключения.

"Секрет Коко": смотрите видео трейлер

"Зоотрополис" (2016)

Оригинальное название: Zootopia

Рейтинг критиков: 8,0

Актеры: Дженнифер Гудвин, Джейсон Бейтман, Идрис Эльба, Дженни Слейт, Нейт Торренс, Бонни Хант, Дон Лейк

Есть в мире город, не похожий на все остальные. В Зоотрополисе живут только звери, которые, как и люди, ходят на работу, отдыхают с любимыми или занимаются шопингом. Живет в этом удивительном городе и зайчиха Джуди Хоббс, которая только начинает желанную карьеру полицейского. И на первом же задании она находит доказательства того, что здесь действует какая-то преступная группа. Помогать ей в расследовании будет лис-беглец.

"Зоотрополис": смотрите видео трейлер

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"Моана" (2016)

Оригинальное название: Moana

Рейтинг критиков: 7,6

Актеры: Аулии Кравальйо, Дуэйн Джонсон, Темуэра Моррисон, Николь Шерзингер, Рэйчел Хаус, Джемейн Клемент, Алан Тудик

Если взрослые не верят в пророчества, за дело берутся дети. Так, дочь вождя стремится осуществить предсказание предков и выполнить свою миссию – найти наполовину бога, наполовину человека Мауи. С ним девочка должна вернуть артефакт, украденный героем много лет назад. Моане понадобятся все знания, которые ей передала бабушка и немало храбрости.

"Моана": смотрите видео трейлер

"Головоломка" (2015)

Оригинальное название: Inside Out

Рейтинг критиков: 8,2

Актеры: Дайан Лейн, Присцилла Барнс, Кайл МакЛоклен, Минди Кейлинг, Билл Хейдер, Филлис Смит, Льюис Блэк, Кейтлин Диас, Пэрис Ван Дайк

А что, если бы можно было заглянуть в мир каждого человека? Именно это и происходит в мультфильме "Головоломка". Главная героиня здесь – 11-летняя девочка Райли. Ее отец получает новую должность в Сан-Франциско, поэтому вся семья переезжает туда. Адаптироваться в новой школе девочке помогают 5 сильнейших человеческих эмоций – Радость, Страх, Раздражение, Злость и Отвращение. Именно они помогут Райли наладить жизнь.

"Головоломка": смотрите видео трейлер

"Холодное сердце" (2013)

Оригинальное название: Frozen

Рейтинг критиков: 7,5

Актеры: Кристен Белл, Джонатан Грофф, Идина Менцель, Джош Гад, Ливвай Штубенраух

Сюжет "Холодное сердца" основан на сказке о Снежной королеве. Главная героиня – принцесса Анна – имеет непростые отношения с сестрой Эльзой. После потери родителей они остаются одни в замке. И коронация Эльзы все кардинально меняет: девушка демонстрирует свой дар замораживания и убегает подальше от людей. Спасать сестру берется Анна. В опасном путешествии ее сопровождают поставщик льда Кристоф с оленем и снеговик Олаф.

Приключения главных героев продолжились и в следующей части "Холодного сердца". В этом мультфильме зрители смогут узнать, откуда Эльза приняла свой дар.

"Холодное сердце": смотрите видео трейлер

"Вверх" (2009)

Оригинальное название: Up

Рейтинг критиков: 8,2

Актеры: Эдвард Аснер, Кристофер Пламмер, Джордан Нагай, Боб Питерсон

В первые минуты мультфильма зрители узнают трогательную историю одной пары, которая знакомится, влюбляется и женится. После смерти жены главный герой мультфильма решает исполнить их мечту и отправиться в Южную Америку. Однако мужчина выбирает не привычный транспорт, а собственное имение, которое наполнено особыми воспоминаниями. И когда дом с сотнями гелиевых шариков взлетает в небо, пенсионер обнаруживает непрошенного гостя – школьника Рассела.

"Вверх": смотрите видео трейлер

"ВАЛЛ-И" (2008)

Оригинальное название: WALL-E

Рейтинг критиков: 8,4

Актеры: Бен Бертт, Элиса Найт, Джефф Гарлин.

ВАЛЛ-И – обычный робот, который собирает мусор на разрушенной Земле. Однако и в таких, казалось бы, ужасных условиях, он находит крупицу счастья. Среди хлама главный герой ищет вещи, которые еще могут понадобиться ему, и охотно просматривает старые киноленты. Одиночество ВАЛЛ-И прерывает прилет на Землю работа Эвы. А что, если работы тоже имеют чувства и могут влюбиться? И на что они способны ради любви?

"ВАЛЛ-И": смотрите видео трейлер

"Рататуй" (2007)

Оригинальное название: Ratatouille

Рейтинг критиков: 8,0

Актеры: Пэттон Освальт, Лу Романо, Питер Сон, Брэд Гарретт

В каждой семье есть человек, который выделятся на фоне других. Таков главный герой мультфильма "Рататуй" – Парижская крыса Реми, мечтающая стать поваром. Он с легкостью смешивает ингредиенты, создавая шедевральные вкусы. И разве крысу могут допустить к кухне ресторана? Помогает ему это сделать парень Лингвини, который и понятия не имеет, как правильно готовить еду.

"Рататуй": смотрите видео трейлер

"Суперсемейка" (2004)

Оригинальное название: The Incredibles

Рейтинг критиков: 8,0

Актеры: Крэйг Т. Нельсон, Холли Хантер, Джейсон Ли, Доминик Луи, Сэмюэл Л. Джексон

В центре сюжета – семья супергероев, которая должна вступать в борьбу со злодеями. Жить, как обычные люди, они, конечно, не могут. Курьезные приключения, сверхспособности, которые изумляют, а также командная работа – супергеройская история не может не покорить зрителей. Популярность мультфильма в сети повлияла на решение Disney о создании 2 части "Суперсемейки". Мультфильм вышел на большой экран в 2018 году.

"Суперсемейка 2": смотрите видео трейлер

"В поисках Немо" (2003)

Оригинальное название: Finding Nemo

Рейтинг критиков: 8,1

Актеры: Альберт Брукс, Эллен Дедженерес, Александр Гулд, Уиллем Дефо, Брэд Гэррет, Эллисон Дженни, Остин Пендлтон, Стивен Рут, Викки Льюис, Джо Ренфт, Джеффри Раш

Один из самых больших страхов любого родителя – это мысль о том, что их ребенок исчезнет без вести. И именно это происходит с рыбой по имени Марлин, чей маленький сын Немо попадает в руки браконьеров. В отчаянии отец обращается за помощью к Дори, которая страдает от краткосрочной потери памяти, и именно с ней отправляется на поиски Немо.

"В поисках Немо": смотрите видео трейлер

"Корпорация монстров" (2001)

Оригинальное название: Monsters, Inc.

Рейтинг критиков: 8,0

Актеры: Джон Гудман, Билли Кристал, Мэри Гиббс, Стив Бушеми, Джеймс Кобурн, Дженнифер Тилли, Боб Петерсон,

Одноглазый монстр Майк и чудовище Салли лучше всего работают на корпорацию монстров. Главная их задача – пугать детей, крики которых генерируют силу для города. Но герои не смогли устоять от очарования девочки, которая случайно встретилась с монстрами. Комедийный мультфильм настолько понравился зрителям, что представители Disney сняли приквел "Университет монстров".

"Корпорация монстров": смотрите видео трейлеру

"Король Лев" (1994)

Оригинальное название: The Lion King

Рейтинг критиков: 8,5

Актеры: Мэтью Бродерик, Никета Калам, Джим Каммингс, Джеймс Эрл Джонс, Натан Лейн, Эрни Сабелла, Джереми Айронс, Роберт Джиллиам, Ровен Аткинсон, Мойра Келли

История львенка Симбы, который должен пройти путь взросления, стала любимой для миллионов киноманов. Именно мультфильм "Король Лев" у многих взрослых ассоциируется с детством. Что же, есть прекрасная возможность окунуться в воспоминания, просмотрев бессмертный шедевр Disney.

"Король Лев": смотрите фрагмент видео

"Красавица и чудовище" (1991)

Оригинальное название: Beauty and the Beast

Рейтинг критиков: 8,0

Актеры: Кирк Вайз, Робби Бенсон, Джесси Корти, Рекс Эверхарт, Анджела Лэнсбери, Пейдж О'Хара

Легендарная сказка "Красавица и чудовище" была экранизирована еще в начале 1990-ых, однако она отнюдь не уступает новым мультфильмам Disney. Всем, без преувеличения, известна история о крестьянской девушке Бель, которая заточена в замке из-за неосмотрительности отца. И чудовище снаружи может быть более человечным, чем односельчане Бель.

"Красавица и чудовище": смотрите видео трейлер