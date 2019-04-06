Лучшие работники шоу-бизнеса поделятся своим опытом на фестивале в Киеве
Вторая премия концертной индустрии Kyiv Music Days состоится на НСК "Олимпийский" с 12 по 14 апреля. Три дня форума будут включать: образовательные лекции, мастер-классы и панельные дискуссии с участием украинских спикеров и приглашенных зарубежных гостей.
Среди заявленных спикеров – профессионалы, о чьей работе говорит весь мир: известные продюсеры, организаторы фестивалей и концертов, музыканты и их менеджеры.
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Своим опытом поделятся:
– директор по коммуникациям лучшего фестиваля Европы Sziget Каталин Фьюри;
– продюсер VERKA SERDUCHKA, групп НеАнгелы и KAZKA Юрий Никитин;
– продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский;
– музыкант, автор проекта The Maneken, саундпродюсер ONUKA Евгений Филатов
и другие.
Программа конференции Kyiv Music Days 2019
Также во время конференции будет эксклюзивно презентован Дом Творчества Masterskaya – музыкальный хаб от Ивана Дорна, главная цель которого – помощь талантливым музыкантам. Состоятся выступления разножанровых музыкантов, которые представят свои шоукейсы на шести сценах, и презентация нового альбома группы KADNAY.
Вечером 12 апреля состоится вручение профессиональной премии Kyiv Music Days Awards, где будут определены лучшие профессионалы музыкальной индустрии в одиннадцати номинациях.
Больше о спикерах смотрите на официальном сайте.
KYIV MUSIC DAYS
12-14 апреля, НСК "Олимпийский"
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Фото: пресс-служба