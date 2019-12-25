Лучшие рождественские выходы Кейт Миддлтон: подборка фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая является любимицей британского народа, поражает своим элегантным и изысканным стилем. Предлагаем просмотреть лучшие образы, в которых Кэтрин появлялась на публике в Рождество.

Сегодня, 25 декабря, Кэтрин в кругу семьи посетила рождественскую службу в Сандрингеме вместе с мужем принцем Уильямом и их детьми. Также в церкви Святой Марии Магдалины присутствовала и королева Великобритании Елизавета II.

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Кейт Миддлтон для рождественского выхода в 2019 году подготовила стильный образ, надев серое пальто с аксессуарами изумрудного цвета. Не менее эффектно выглядела 4-летняя Шарлотта в зеленом наряде.



Кейт Миддлтон / Getty Images

Предлагаем просмотреть подборку снимков выходов для рождественской службы герцогини Кембриджской 25 декабря разных лет. Добавим, что празднование Рождества в резиденции королевы Елизаветы II в Сандрингеме уже стало традицией. В семейном кругу в этом году отсутствовали лишь Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи из-за желания пары провести праздники в Канаде с матерью бывшей актрисы.

Рождественские выходы Кейт Миддлтон: смотрите фото

2011 год



Рождественский выход Кейт Миддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1

2012 год



Рождественский выход Кейт Миддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1

2013 год



Рождественский выход Кейт Миддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1

2014 год



Рождественский выход Кейт Миддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1

2015 год



Рождественский выход Кейт Миддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1

2016 год



Рождественский выход Кейт Миддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1

2017 год



Рождественский выход Кейт Миддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1

2018 год



Рождественский выход Кейт Миддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1