10 лучших сериалов всех времен

Мир непрерывно идет вперед, совершенствуясь в различных отраслях. Кинематограф – не исключение. Только за последние 10 лет можно проследить за тем, как изменились вкусы ценителей этого искусства и как отшлифовалось мастерство создателей благодаря технологиям. Впрочем, в кинематографе есть такие проекты, которые зрители будут любить, несмотря на развитие индустрии.

Кинематограф давно вышел на тот уровень, когда удивить зрителя чем-то экстраординарным – сложно. Однако не только супергеройскими лентами от Marvel или DC интересуются ценители данного искусства.

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Среди них есть и любители старых-любимых лент, которым около 30 лет. Какие сериалы попали в этот список – читайте далее.

Лучшие сериалы всех времен

"Твин Пикс" (Twin Peaks) (1990-1991)

Жанр: мистически-детективный триллер

Режиссер: Дэвид Линч, Марк Фрост

Рейтинг IMDb: 8,8

Сюжет: События сериала разворачиваются в маленьком провинциальном городке Твин Пикс, что рядом с канадской границей. Недавно там ужасно убили старшеклассницу Лору Палмер. Ее обнаженное тело, завернутое в полиэтилен, выбросило на берег местного озера волнами.

Расследованием этого дела занимаются правоохранительные органы. На первый взгляд, местное население – мирное, дружеское и, возможно, слегка странноватое. Однако, чем дальше специальные агенты углубляются в детали, тем страшнее становится от темной стороны, казалось бы, миролюбивого городка Твин Пикс.

Твин Пикс: трейлер онлайн

"Клан Сопрано" (The Sopranos) (1999-2007)

Жанр: драма

Режиссер: Дэвид Чейз

Рейтинг IMDb: 9,2

Сюжет: Тони Сопрано – серьезный босс в Северном Джерси. Его еще называют Энтони, Антонио, Ти. Знаменитый мафиози имеет две семьи, одна из которых – жена, двое детей и старая мать, а вторая – серьезные итальянской бандиты, которыми он умело руководит. Из-за активной жизни на два фронта несокрушимый Сопрано сдает позиции. Как-то после потери сознания ему рекомендуют обратиться к психиатру. Тот, безусловно, прислушивается и для улучшения здоровья находит своего специалиста, которому с легкостью может "излить душу". Впрочем, в его мафиозной деятельности душевные разговоры с посторонними не особо приветствуются, поэтому босс бандитов держит это в строжайшей тайне.

Клан Сопрано: трейлер онлайн

"Друзья" (Friends) (1994-2004)

Жанр: ситуационная комедия

Режиссер: Марта Кауффман и Дэвид Крейн

Рейтинг IMDb: 8,9

Сюжет: События разворачиваются в компании жизнерадостных и немного чудаковатых друзей, которые идеально дополняют друг друга. В их общество входит немного легкомысленная Рейчел, красивая и чрезвычайно стильная Моника, весельчак Чандлер, мечта всех девушек Джоуи, добрая и сострадательная Фиби, а также Росс, обладающий высоким уровнем IQ. Между ними ежедневно бурлит все больше и больше страстей и новых впечатлений: любовь, разочарование, поиски работы, нехватка средств и тому подобное. В каждой новые серии – новые интересные приключения.

Друзья: трейлер онлайн

"Во все тяжкие" (Breaking Bad) (2008-2013)

Жанр: драма, криминал

Режиссер: Винс Гиллиган

Рейтинг IMDb: 9,5

Сюжет: Жизнь Уолтера Уайта шла размеренным темпом: он преподает в университете, имеет семью, состоящую из беременной жены и сына-инвалида, и интересуется химией. Впрочем, Уолтер уже не парень и он хорошо осознает, что в его возрасте у мужчин часто случаются кризисы. Тем более, его преподавательской зарплаты не хватает, чтобы обеспечить своей семье немного больше, чем обычные потребности. Поэтому мужчина решает подрабатывать на автомойке, за что его студенты над ним насмехаются.

Как-то его родственник, работающий в полиции, предложил ему принять участие в задержании человека, который в своем доме производит наркотики. Во время проведения операции Уолт увидел, что один из дилеров, убегающий с места происшествия – его бывший студент. В тот момент преподавателю химии приходит идея – стать компаньоном парня и вместе с ним производить и продавать метамфетамин. А кто же сможет приготовить чистейший метамфетамин, как не учитель химии?

Во все тяжкие: трейлер онлайн

"Фарго" (Fargo) (2014 – …)

Жанр: криминальная драма

Режиссер: Ноа Хоули

Рейтинг IMDb: 8,9

Сюжет: В новых эпизодах события, разворачивающиеся в сериале, произошли в конце 70-х годов XX века. Недавно один из главных героев находился во Вьетнаме, где участвовал в военной кампании. По возвращении домой он взялся за одно запутанное дело, к которому причастен могучий синдикат, а также отдельные люди, которые, на первый взгляд, далеки от криминального мира. Чтобы довести расследование до конца, главному герою придется принять помощь шерифа и с головой окунуться в опасные события.

Фарго: трейлер онлайн

"Настоящий детектив" (True Detective) (2014 – …)

Жанр: детектив, драма, криминал

Режиссер: Ник Пиццолатто

Рейтинг IMDb: 9,0

Сюжет: "Настоящий детектив" – это сериал-антология, каждый сезон которого отмечается новыми главными персонажами, второстепенными героями и историями, которые нужно расследовать. Впрочем, все сезоны ленты объединяет факт, что, например, одно жуткое преступление происходило в разных промежутках времени.

Настоящий детектив: трейлер онлайн

"Игра престолов" (Game of Thrones) (2011-2019)

Жанр: драма, фэнтези

Створений: HBO

Рейтинг IMDb: 9,3

Сюжет: События разворачиваются на континенте Вестерос, на котором находится семь королевств. Ранее Король Баратеон сбросил династию Таргариенов, когда боролся за престол. После смерти своего главного помощника он вызывает на службу Эддарда Старка. Тот не слишком горит желанием покидать замок Винтерфелл, однако не может ослушаться его приказа. Тем временем Серсея Ланнистер, а также ее брат и любовник строят планы, как возвести на престол ее сына Джоффри. В общем, сериал расскажет о борьбе семи благородных семейств, которые будут бороться за возможность властвовать над мистическим континентом Вестерос.

Игра престолов: трейлер онлайн

"Совершенно секретно" или "Секретные материалы" (The X-Files) (1993-2018)

Жанр: научная-фантастика, драма, трилер

Режиссер: Роб Боумен

Рейтинг IMDb: 8,6

Сюжет: Дейни Скалли – молодой агент ФБР, которому поручают новую должность по расследованию секретных материалов. Ее напарником становится Фокс Малдер, который занимается этим делом в течение некоторого времени. У каждого из них разные взгляды на происхождении всего необычного, но только объединившись им удастся найти истину. Дейни и Фоксу придется пройти долгий путь бок о бок, раскрывая множество необычных дел.

Совершенно секретно: трейлер онлайн

"Детективное агентство "Лунный свет" (Moonlighting) (1985-1989)

Жанр: драмедия

Режиссер: Гленн Гордон Карон

Рейтинг IMDb: 7,6

Сюжет: События сериала разворачиваются в Лос-Анджелесе, в детективном агентстве "Лунный свет". Меди Хэйс – модель, которая прославилась благодаря рекламированию шампуней. Недавно ее обманул бухгалтер, который сбежал со всеми ее деньгами. Все, что у нее осталось – это несколько убыточных фирм, дом и ее красота. Поскольку теперь Меди Хэйс, как никогда, нуждается в деньгах, она решает закрыть все предприятия. Среди одного из них – детективное агентство "Городские ангелы". Руководитель уговаривает модель не делать этого, а наоборот – самой возглавить организацию. Девушка соглашается и из модели превращается в частного детектива, меняя название на "Лунный свет".

"Детективное агентство "Лунный свет": трейлер онлайн

"Доктор Хаус" (House M.D.) (2004-2012)

Жанр: драма, детектив, комедия, медицина

Режиссер: Дэвид Шор

Рейтинг IMDb: 8,7

Сюжет: Доктор Хаус – жесткий врач, который всегда и везде появляется со своей палкой. Она помогает ему передвигаться, а также указывает на его неприязнь к людям. К слову, к своим пациентам Доктор Хаус никогда не относится с пониманием. Он не обращает внимания на чувства других и не берется за банальные случаи. Он работает только с особыми пациентами. К примеру, если больному ни один врач не смог поставить диагноз – Хаус возьмется за дело. У него прекрасно развита интуиция, благодаря которой догадки относительно заболеваний и диагноз приходят в любой момент.

Доктор Хаус: трейлер онлайн