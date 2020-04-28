Лучшие украинские экранизации книг, за которые не стыдно

За последние годы украинская киноиндустрия громко заявила о себе на мировой арене. Кроме этого, отечественные фильмы получают огромную поддержку от киноманов. И гордиться нам действительно есть чем! Чего стоят только последние экранизации книг, которые успели покорить зрителей.

После немалого успеха сериала "Спіймати Кайдаша" ни у кого и сомнения не осталось, что украинские режиссеры могут снимать качественные киноленты, которые заставляют прикипеть к экранам. Поэтому журналисты LifeStyle 24 решили составить список кинолент, созданных по мотивам известных книг. Эти фильмы точно переполнят вас гордостью за украинское кино!

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"Спіймати Кайдаша"

Год выхода: 2020

Режиссер: Александр Тименко

Главные актеры: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарья Федына, Юлия Врублевская

Комедийный сериал сняли по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева сі'мя". Авторы телепроекта показали современных Кайдашей, изобразив их жизнь с 2005 до 2014 годов. Здесь можно увидеть блестящий украинский юмор, быт села и, конечно же, извечную проблему отцов и детей.

Смотрите трейлер к сериалу "Спіймати Кайдаша": видео

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"Захар Беркут"

Год выхода: 2019

Режиссер: Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн

Главные актеры: Роберт Патрик, Андрей Исаенко, Цегмид Церенболд, Томми Флэнаган, Олег Волощенко, Поппи Дрейтон, Алекс МакНиколл

Это блистательная экранизация повести Ивана Франко. К созданию фильма причастны не только украинские звезды кино, но и голливудские.

По сюжету, монгольская орда постепенно захватывает карпатские села, забирая с собой пленных. Но на одном перевале двое местных охотников освобождают пленников из вражеского лагеря. Разъяренный хан готов уничтожить все поселение. Но он не знает, что бороться ему придется против Захара Беркута.

Смотрите трейлер к фильму "Захар Беркут": видео

"Віддана"

Год выхода: 2020

Режиссер: Кристина Сыволап

Главные актеры: Марианна Янушевич, Алеся Романова, Роман Луцкий

Чувственная и в то же время эмоциональная драма снята по мотивам книги Софии Андрухович "Фелікс Австрія". В центре сюжета – барышня Аделя и ее прислуга Стефания. С детства девушки росли вместе. Когда же Аделя выходит замуж, они продолжают жить в одном поместье и уже не понимают, кем являются друг другу.

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"Червоний"

Год выхода: 2017

Режиссер: Заза Буадзе

Главные актеры: Николай Береза, Олег Шульга, Александр Мавриц, Любовь Тищенко, Игорь Колтовский, Олег Стефан, Владимир Шпудейко

По сюжету, в подразделение НКВД попадают два украинца: воин УПА Данило Червоный и пилот Виктор Гуров, которого считают дезертиром. Мужчины имеют кардинально разные мнения относительно политики. Но их объединяет одно: оба должны пройти сквозь каторги, допросы и нечеловеческие условия заключения.

Фильм "Червоний" сняли по мотивам одноименной книги писателя Андрея Кокотюхи.

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"Чорний ворон"

Год выхода: 2019

Режиссер: Тарас Ткаченко

Главные актеры: Тарас Цимбалюк, Павел Москаль, Азизбек Абдурашидов, Андрей Мостренко, Алексей Тритенко, Наталья Сумская

Историческая драма была снята на основе книги Василия Шкляра "Чорний ворон". Главный герой – офицер армии УНР Иван, которого часто зовут Вороном. Он стремится начать новую жизнь с беременной женой, поэтому переезжает с ней на хутор недалеко от города Каменка. Однако уже на вокзале супруги понимают, что убежать от войны им не удастся: в город прибыл целый полк во главе с чекистом Евдокимовым. Он заточает отца Ивана и пытается заставить мужчину быть шпионом среди повстанцев. Перед Вороном выбор – терпеть позор и насилие ради иллюзии мира, или самому присоединиться к повстанцам.

Смотрите трейлер к фильму "Чорний ворон": видео

"Дике поле"

Год выхода: 2018

Режиссер: Ярослав Лодыгин

Главные актеры: Олег Москаленко, Владимир Ямненко, Алексей Горбунов, Руслана Хазипова, Георгий Поволоцкий, Евгения Муц, Игорь Портянко

Остросюжетный фильм сняли по мотивам романа "Ворошиловград" Сергея Жадана. По сюжету, Герман возвращается в родной Старобельск, что на Донбассе. Но его визит был вынужден: старший брат бесследно исчез, а на семейный бизнес – старую бензоколонку – посягают те, кто захватывает кусок за куском землю. Поэтому Герману приходится вступать в борьбу.

Смотрите трейлер к фильму "Дике поле": видео