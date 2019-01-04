Лучшие украинские книги 2018 года, которые никогда не поздно прочитать

2018 год выдался очень плодотворным для украинских писателей. Журналисты 24 канала собрали для вас лучшие книги года, которые точно нельзя обойти своим вниманием.

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"Любовники юстиции" Юрия Андруховича (книга года ВВС-2018) – еще один интересный роман украинского писателя, в котором искусно смешано все: и паранормальное, и уголовное, и историческое, и атмосферно-галицкое. Это истории преступников человекоубийц, которые в разное время предстали перед судами различных империй: Австро-Венгерской, польской, немецкой, советской. Семейно-бытовые и политические убийства, изнасилования и грабежи, развращение малолетних и загадочное отделения головы, идейные измены и предательства ради идеи, слабости и страсти осужденных любовников юстиции, заложенные различным дьяволам души и не всегда справедливые, но часто ужасные наказания. Все это – написано именно в том вкусному стиле, который уже сделал Андруховича классиком современной литературы.

"Любовники юстиции" Юрия Андруховича

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"Церебро" Андрея Бондаря (вошла в список самых ожидаемых книг Форума издателей-2018) – оригинальная и необычная композиция из историй о тех жизненных происшествиях, которые случаются каждый день. Причем, как объяснил сам автор, сборник построен так, что он начинается с полностью реалистичных текстов из его жизни, но реализм с каждым следующим текстом угасает, пока привычная реальность не исчезает полностью. Все вместе эти истории создают особый, уютный мир, в который хочется возвращаться снова и снова.

"Церебро" Андрея Бондаря

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"Омбре. Над тьмой и светом" Лоры Пидгирной (бестселлер года по версии сети "Буква") – книга о тайнах, приключениях, рыцарях и тамплиерах, действие которой разворачивается в Каменце-Подольском. Архивный ревизор Эдита случайно находит реликвию ордена рыцарей Храма, о которой все в городе молчат будто по неофициальной сговору. Эта находка приводит ее к загадочному артефакту, который в свое время тамплиеры привезли на Подолье. Чтобы разгадать его тайну, придется посоревноваться со спецслужбами и тайными обществами, которые охотятся за всеми этими загадочными вещями.

"Омбре. Над тьмой и светом" Лоры Подгирной

"Франческа" Доржа Бату (вошла в список самых ожидаемых книг Книжного Арсенала 2018) – документальная история о невероятно крутой юной сицилийке, которая работает в NASA. Она отвечает за траектории и ориентацию сателлитов, за подведение космических кораблей на подходные орбиты к международным космическим станциям. Звучит серьезно. Но есть одно "но" – Франческа не просто повелительница траекторий. Она – мастер попадания в необычные ситуации и человек-катастрофа. В условиях, когда космос очень близко, это создает множество забавных и ярких историй каждый день.

"Франческа" Доржа Бату

"Афиновый мишка" Анастасии Волховской и Яны Фефеловой (вошел в список лучших книг года по версии проекта поддержки детского чтения "BaraBooka") – это книга-календарь, который не только расскажет о временах года, но и научит мечтать и находить радость в каждом дне. Вообще, она написана для детей. Но это именно тот случай, когда детская книга иногда крайне полезна для взрослых. Потому что иногда очень круто понять, что твой друг – чрезвычайный черничный (или афиновый) мишка, вместе с которым можно удивляться каждому дню. Главное – правильно разделить задачи: в день Капитошки надо прыгать по лужам, радоваться Дню рассмотрения неба сквозь цветные стекла, Дню полетов на зонтах. Словом, это история о том, как научиться делать свои дни радостными.

"Афиновый мишка" Анастасии Волховской и Яны Фефеловой

"Твой взгляд, Чио-Чио-сан" Андрея Любки (входит в список лучших книг 2018 по версии Украинского ПЕН-клуба) – психологический триллер о той стране, в которой мы живем, где деньги важнее человеческие жизни, а обладание властью освобождает преступников от любой ответственности. И даже когда все понятно, никогда нельзя быть уверенным до конца. Пьяный судья на пешеходном переходе сбивает насмерть молодую женщину и, конечно, без особых усилий избегает наказания. Муж погибшей больше всего жаждет мести, поэтому его нельзя купить или запугать. И легендарный Пуччини и взгляд мадам Баттерфляй имеет к этому всему непосредственное отношение.



"Твой взгляд, Чио-Чио-сан" Андрея Любки

"Лазарус" Светланы Тараториной (входит в список самых популярных книг года по версии сети "Буква") – яркая история о Киеве начала ХХ века, где свободно сосуществуют люди и нечисть – упыри, черти, оборотни, лешие, полевики и водяные. Люди управляют империей, нечисть ждет возвращения своего легендарного царя – Змея. Однажды этот привычный уклад меняется и результат рисует историю в жанре детективно-исторического украинского фэнтези, которое очень захватывает.

"Лазарус" Светланы Тараториной

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