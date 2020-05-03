Лучший город на Земле: Святослав Вакарчук поздравил Львов с днем рождения

Сегодня, 3 мая, во Львове традиционно отмечают День города, который в этом году отличается от привычных празднований и проходит без торжеств. В день рождения родного города свои поздравления выразил музыкант Святослав Вакарчук.

Львовяне празднуют день рождения культурной столицы по-особенному. Из-за карантина отменены все массовые мероприятия, а власти города решили поблагодарить медиков, одев скульптуры четырех фонтанов на площади Рынок в защитные маски и халаты. Однако от поздравлений любимому Львову не удержался лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Он опубликовал видео на личной странице в фейсбуке.

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Музыкант не стал скрывать своего особого отношения к городу, с которым его связывает множество счастливых моментов. Там он рос, получил образование и начинал свою творческую карьеру. Он отметил, что Львов обожает Украина и весь мир.

"Сегодня свой день рождения празднует, по моему мнению, лучший город на Земле – мой родной Львов. Я хочу пожелать Львову счастья и долгих лет процветания. Не только для меня, но и для многих людей и в Украине, и за ее пределами Львов остается городом, в который хочется возвращаться, духовным и культурным центром, настоящим украинским Иерусалимом", – поздравил Святослав Вакарчук.

Певец признался, что описал улицы родного города в своей новой песне и даже процитировал их в видео: "Вулиці Львова, як мені було добре з вами малим. Вулиці Львова виткали килимами Єрусалим".

На личной странице в инстаграме свои поздравления выразила и первая леди Львова Екатерина Кот-Садовая, которая сегодня вместе с мужем приветствовала Короля и Королеву, которые приехали ко входу в львовскую Ратушу и поблагодарили всех медиков за добросовестную работу. В сети жена мэра города Андрея Садового опубликовала фото возле одной из местных кофеен в дождливую погоду и лаконично написала: "Поздравляю, Львов!"