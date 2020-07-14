В сети разгорелся скандал вокруг луцкого блогера Екатерины Якимчук, которая известна под никнеймом tattingkate. Появилась информация о том, что девушка занимается мошенничеством. Пользователи инстаграма активно ищут тех, кого она уже успела обмануть, а некоторые сообщают, что написали заявление в киберполицию о действиях Екатерины.

Екатерина Якимчук в своем фотоблоге имеет 1,7 миллиона подписчиков. О ней знают едва ли не все украинские пользователи инстаграма. Она бросила учебу в университете, благодаря этой социальной сети смогла приобрести автомобиль Porsche. Девушка постоянно хвастается тем, что зарабатывает миллионы, а теперь возник громкий скандал, ведь многие фолловеры обвиняют ее в мошенничестве.

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Что известно о Екатерине Якимчук?

Блогер из Луцка часто разыгрывает на личной странице в инстаграме айфоны и автомобили. Она утверждает, что учит людей зарабатывать реальные деньги. Любит рассказывать о своем успехе, как из маленькой комнатки в общежитии переехала в квартиру в новостройке, а впоследствии даже приобрела дом.

У Екатерины есть даже собственный фан-клуб. В основном, к нему относятся школьники и студенты. Они активно защищают ее от хейтеров, Якимчук для многих стала настоящим кумиром. Если кто-то осмелится рассказать незаангажированные впечатления о ее курсах, то сразу получит множество негативных комментариев в свой адрес.

Что приносит Якимчук миллионы заработка?

Сначала, Екатерина продавала сладости собственного производства. Однако впоследствии, заручившись большой аудиторией фолловеров, она начала получать прибыль от того, что учит других зарабатывать. Причем зарабатывать миллионы, как утверждает блогер, можно на розыгрышах, которые пользуются популярностью в инстаграме.

Как Екатерина учит других зарабатывать?

Во-первых, пользователь социальной сети покупает у Екатерины курс, где учат организовывать розыгрыши, набирать спонсоров. Цена такого обучения: от тысячи гривен – без обратной связи. Если же ученик стремится получить объяснения и т. д., то нужно купить курс за 2 800 гривен, после чего его добавляют в чат поддержки. Позже он начинает свой розыгрыш. Для успешного старта можно купить у Кати или ее партнеров Димы и Ани его рекламу. Организатору розыгрыша и спонсорам это обеспечивает "приход", что измеряется в количестве новых подписчиков.

Таким образом за один розыгрыш от своих учеников Екатерина получает от 4500 гривен.

Реакция участников курсов Екатерины Якимчук

Не все ученики довольны ее уроками. Есть множество комментариев, в которых говорится о мошенничестве с ее стороны. Пользователи сети отмечают, что блогер подает общедоступную информацию, которая не стоит тех денег, что нужно заплатить за курс. Некоторые бывшие ученики заявили, что подали заявление на Якимчук в киберполицию. В инстаграме уже есть специальный профиль, где собрались те, кого обманула Екатерина. Они не собираются опускать руки и будут бороться за справедливость.