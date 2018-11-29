Благодаря лунному календарю стрижек можно очень легко определить благоприятный день для той или иной процедуры с волосами. Календарь стрижек советует, какой день лучше выбрать, чтобы посетить парикмахера. Лунный календарь поможет узнать свою судьбу, достичь успеха и избежать проблем и неурядиц.

От того, как будут проходить ваши дни, зависит время и период стрижки. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, на что стоит ожидать в будущем и как помешать опасности.

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По лунному календарю на декабрь 2018 года циклическая смена фаз луны будет проходить в следующей последовательности:

Полнолуние – 22 декабря в 20 часов 48 минут.

Растущая луна – с 10 по 23 декабря 2018.

Убывающая луна – с 1 по 8, с 25 по 31 декабря 2018.

1 декабря (суббота) – стрижка в этот день принесет вам поток энергии, однако волосы будут расти медленнее.

2 декабря (воскресенье) – в этот день подарите своим волосам красоту и здоровье с помощью различных масок и бальзамов, используйте масла для роста волос и против сечения кончиков, стрижку на некоторое время отложите.

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3 декабря (в понедельник) – смена имиджа может привести к стрессу и ссоре с близкими людьми.

4 декабря (вторник) – новая прическа изрядно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Вы будете нравиться всем окружающим, а руководство на работе станет больше оценивать вашу исполнительность и работоспособность.

5 декабря (среда) – не рекомендуется стричь волосы в этот день. Стрижка снизит вашу эффективность в любых делах и начинаниях и даже самые мелкие задачи будут вам не под силу.



Лунный календарь стрижек на декабрь 2018 – когда стричь волосы

6 декабря (четверг) – отмените поход к парикмахеру, если не хотите ухудшить свое состояние здоровья.

7 декабря (пятница) – стригите волосы утром, чтобы настроить свою жизнь на позитив и энергию.

8 декабря (суббота) – стрижка в этот день очень хорошо повлияет на состояние вашего здоровья. У вас улучшится пищеварительная система и мозговое кровообращение. Если хотите ускорить рост волос, стригите их именно сегодня.

9 декабря (воскресенье) – смена имиджа поможет обеспечить приток денег и ярких эмоций в будущем.

10 декабря (понедельник) – очень хороший день для посещения парикмахерской. Стрижка обеспечит вас хорошим настроением и убережет от многих простуд.

11 декабря (вторник) – обстригите только кончики волос, не меняйте полностью прическу.

12 декабря (среда) – стрижка в этот день привлечет в вашу жизнь финансовый достаток, а также позволит в ближайшее время, если вы одиноки, найти свою вторую половинку.

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13 декабря (четверг) – если у вас накопилось достаточное количество негатива, вы находитесь в ссоре, а на работе не можете прийти к согласию с руководством – стрижка волос позволит вам избавиться от всех невзгод.

14 декабря (пятница) – воздержитесь от стрижки, чтобы не привлечь в жизнь негатив и плохие эмоции.

15 декабря (суббота) – смена имиджа в этот день привлечет богатство и новые идеи. Не бойтесь рисковать, фортуна будет на вашей стороне.



Благоприятные дни для стрижки волос: 18, 21, 26, 28 декабря и другие даты

16 декабря (воскресенье) – стрижка в этот день опасна, может принести в вашу жизнь недоброжелательных людей и коварство.

17 декабря (понедельник) – не лучший день для стрижки волос. Запланируйте ожидаемое событие на другое, более подходящее, время.

18 декабря (вторник) – смена имиджа ускорит рост волос, а также позволит вам познакомиться с новым кругом людей, которые изменят вашу жизнь.

19 декабря (среда) – стрижка приведет к ссоре и конфликту на работе, лучше повремените с походом к парикмахеру.

20 декабря (четверг) – смена имиджа приведет к страху перед началом чего-то нового, поэтому лучше от стрижки отказаться.

21 декабря (пятница) – отличный день для стрижки волос, с новой прической вы будете сиять и излучать энергию.



Стрижки в декабре 2018: состояние волос зависит от стрижки по лунному календарю

22 декабря (суббота) – отложите стрижку на другой день, чтобы избежать краж и убытков.

23 декабря (воскресенье) – если вы не планируете больших перемен, то стрижка пойдет вам на пользу. В противном случае от нее лучше воздержаться.

24 декабря (понедельник) – подарите в этот день своим волосам оздоровительные процедуры.

25 декабря (вторник) – не укорачивайте длину волос, чтобы избежать неприятностей со здоровьем.

26 декабря (среда) – удачный день для стрижки волос.

27 декабря (четверг) – стрижка волос поможет решить проблемы со здоровьем.

28 декабря (пятница) – поход к парикмахеру, наделит энергией и отличным настроением на долгий период, ваша вторая половинка будет вдохновляться вами и гордиться вашими достижениями.

29 декабря (суббота) – стрижка волос придаст вам шарм и изящество.

30 декабря (воскресенье) – противопоказано стричь волосы в этот день. Вы можете навлечь беду или какие-то неприятности в новых начинаниях.

31 декабря (понедельник) – не лучший день для смены имиджа. Оставьте перевоплощения на новый год.