Календарь стрижек на декабрь 2018: полезные советы
Благодаря лунному календарю стрижек можно очень легко определить благоприятный день для той или иной процедуры с волосами. Календарь стрижек советует, какой день лучше выбрать, чтобы посетить парикмахера. Лунный календарь поможет узнать свою судьбу, достичь успеха и избежать проблем и неурядиц.
От того, как будут проходить ваши дни, зависит время и период стрижки. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, на что стоит ожидать в будущем и как помешать опасности.
Читайте также: Топ-3 маски для волос, которые пригодятся зимой
По лунному календарю на декабрь 2018 года циклическая смена фаз луны будет проходить в следующей последовательности:
Полнолуние – 22 декабря в 20 часов 48 минут.
Растущая луна – с 10 по 23 декабря 2018.
Убывающая луна – с 1 по 8, с 25 по 31 декабря 2018.
1 декабря (суббота) – стрижка в этот день принесет вам поток энергии, однако волосы будут расти медленнее.
2 декабря (воскресенье) – в этот день подарите своим волосам красоту и здоровье с помощью различных масок и бальзамов, используйте масла для роста волос и против сечения кончиков, стрижку на некоторое время отложите.
Читайте также: Как отрастить роскошные волосы: пять советов
3 декабря (в понедельник) – смена имиджа может привести к стрессу и ссоре с близкими людьми.
4 декабря (вторник) – новая прическа изрядно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Вы будете нравиться всем окружающим, а руководство на работе станет больше оценивать вашу исполнительность и работоспособность.
5 декабря (среда) – не рекомендуется стричь волосы в этот день. Стрижка снизит вашу эффективность в любых делах и начинаниях и даже самые мелкие задачи будут вам не под силу.
Лунный календарь стрижек на декабрь 2018 – когда стричь волосы
6 декабря (четверг) – отмените поход к парикмахеру, если не хотите ухудшить свое состояние здоровья.
7 декабря (пятница) – стригите волосы утром, чтобы настроить свою жизнь на позитив и энергию.
8 декабря (суббота) – стрижка в этот день очень хорошо повлияет на состояние вашего здоровья. У вас улучшится пищеварительная система и мозговое кровообращение. Если хотите ускорить рост волос, стригите их именно сегодня.
9 декабря (воскресенье) – смена имиджа поможет обеспечить приток денег и ярких эмоций в будущем.
10 декабря (понедельник) – очень хороший день для посещения парикмахерской. Стрижка обеспечит вас хорошим настроением и убережет от многих простуд.
11 декабря (вторник) – обстригите только кончики волос, не меняйте полностью прическу.
12 декабря (среда) – стрижка в этот день привлечет в вашу жизнь финансовый достаток, а также позволит в ближайшее время, если вы одиноки, найти свою вторую половинку.
Читайте также: Маникюр на Новый год 2019: стильные идеи в фотогафиях
13 декабря (четверг) – если у вас накопилось достаточное количество негатива, вы находитесь в ссоре, а на работе не можете прийти к согласию с руководством – стрижка волос позволит вам избавиться от всех невзгод.
14 декабря (пятница) – воздержитесь от стрижки, чтобы не привлечь в жизнь негатив и плохие эмоции.
15 декабря (суббота) – смена имиджа в этот день привлечет богатство и новые идеи. Не бойтесь рисковать, фортуна будет на вашей стороне.
Благоприятные дни для стрижки волос: 18, 21, 26, 28 декабря и другие даты
16 декабря (воскресенье) – стрижка в этот день опасна, может принести в вашу жизнь недоброжелательных людей и коварство.
17 декабря (понедельник) – не лучший день для стрижки волос. Запланируйте ожидаемое событие на другое, более подходящее, время.
18 декабря (вторник) – смена имиджа ускорит рост волос, а также позволит вам познакомиться с новым кругом людей, которые изменят вашу жизнь.
19 декабря (среда) – стрижка приведет к ссоре и конфликту на работе, лучше повремените с походом к парикмахеру.
20 декабря (четверг) – смена имиджа приведет к страху перед началом чего-то нового, поэтому лучше от стрижки отказаться.
21 декабря (пятница) – отличный день для стрижки волос, с новой прической вы будете сиять и излучать энергию.
Стрижки в декабре 2018: состояние волос зависит от стрижки по лунному календарю
22 декабря (суббота) – отложите стрижку на другой день, чтобы избежать краж и убытков.
23 декабря (воскресенье) – если вы не планируете больших перемен, то стрижка пойдет вам на пользу. В противном случае от нее лучше воздержаться.
24 декабря (понедельник) – подарите в этот день своим волосам оздоровительные процедуры.
25 декабря (вторник) – не укорачивайте длину волос, чтобы избежать неприятностей со здоровьем.
26 декабря (среда) – удачный день для стрижки волос.
27 декабря (четверг) – стрижка волос поможет решить проблемы со здоровьем.
28 декабря (пятница) – поход к парикмахеру, наделит энергией и отличным настроением на долгий период, ваша вторая половинка будет вдохновляться вами и гордиться вашими достижениями.
29 декабря (суббота) – стрижка волос придаст вам шарм и изящество.
30 декабря (воскресенье) – противопоказано стричь волосы в этот день. Вы можете навлечь беду или какие-то неприятности в новых начинаниях.
31 декабря (понедельник) – не лучший день для смены имиджа. Оставьте перевоплощения на новый год.