Лунный календарь стрижек на февраль 2019: важные советы

Благодаря лунному календарю стрижек, можно очень легко определить благоприятный день для той или иной процедуры с волосами. Календарь стрижек советует, какой день лучше выбрать, чтобы посетить парикмахера. Лунный календарь поможет узнать свою судьбу, чтобы достичь успеха и избежать проблем и неурядиц.

От того, как будут проходить ваши дни, зависит время и период стрижки. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, на что стоит ожидать в будущем и как помешать опасности.

Читайте также: Лунный календарь февраль 2019

По лунному календарю на февраль 2019 года циклическая смена фаз луны будет проходить в следующей последовательности:

Новолуние – 5 февраля.

Полнолуние – 19 февраля.

С учетом особенностей влияния луны на долю и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 февраля (пятница) – в этот день отложите поход к парикмахеру, лучше побалуйте себя домашними масками, которые помогут оздоровить волосы.

2 февраля (суббота) – если вам жалко стричь свои длинные волосы, а хочется кардинально изменить имидж – этот день для вас, ведь волосы после стрижки будут расти достаточно быстро.

Читайте также: Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

3 февраля (воскресенье) – волосы будут быстро отрастать, и если вам хочется как можно дольше сохранить короткую стрижку, отложите поход к парикмахеру на следующий день.

4 февраля (понедельник) – стрижка в этот день не принесет никаких проблем в вашу жизнь, однако не забывайте ухаживать за волосами различными отварами.

5 февраля (вторник) – подходящее время для смены имиджа. Стрижка желательна для общего оздоровления организма.



Лунный календарь стрижек на февраль 2019 – когда стричь волосы

6 февраля (среда) – стрижка в этот день раскроет вашу внутреннюю энергию и обеспечит финансовой помощью.

7 февраля (четверг) – не рекомендуется сегодня стричь волосы, ведь вы можете навредить своему здоровью.

8 февраля (пятница) – подходящее время для смены имиджа. Можете смело экспериментировать с изменением прически, результат вас сильно поразит.

9 февраля (суббота) – в этот день доверяйтесь профессионалам, прическа получится очень красивой и вы сможете приковать к себе внимание не одного мужчины.

10 февраля (воскресенье) – стрижка в этот день поможет сохранить ясность ума и настроит на новые идеи и цели.

11 февраля (понедельник) – не желательно укорачивать в этот день волосы, ведь это может привести к значительным потерям в бизнесе.

12 февраля (вторник) – не бойтесь экспериментов, ведь этот день очень удачен для стрижки.

Читайте также: Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи

13 февраля (среда) – рекомендуется немного подстричь кончики, подстригать волосы больше чем на 5 сантиментрив не желательно.

14 февраля (четверг) – после стрижки в этот день, волосы станут более легким и здоровым.

15 февраля (пятница) – лунный календарь стрижек советует проводить любые манипуляции с волосами, чтобы укрепить их и улучшить общий вид.

Благоприятные дни для стрижки волос: 16, 17, 21, 24 февраля и другие даты

16 февраля (суббота) – стрижка в этот день поможет вернуть уверенность.

17 февраля (воскресенье) – если вы хотите привлечь к себе внимание противоположного пола, то этот день очень меткий для изменения имиджа.

18 февраля (понедельник) – эти сутки не удачны для стрижки, поэтому перенесите поход к парикмахеру на другой день.

19 февраля (вторник) – не рекомендуется стричь в этот день волосы, ведь можно ухудшить свое психическое состояние.

20 февраля (среда) – отрицательный день для стрижки, смена имиджа может принести в вашу жизнь боль и страдания.

21 февраля (четверг) – нейтральный день для посещения парикмахера, изменение прически вам не навредит, а наоборот, принесет пользу и радость.



Стрижки в феврале 2019 года: состояние волос зависит от стрижки по лунному календарю

22 февраля (пятница) – не рекомендуется стричь волосы, ведь со временем они станут непослушными, будут ломкими и потеряют блеск.

23 февраля (суббота) – лунный календарь стрижек рекомендует перенести поход к парикмахеру на другой день, ведь стрижка может привести к заболеванию.

24 февраля (воскресенье) – если вы хотите достичь успехов на работе, то стрижка этому сильно поспособствует.

25 февраля (понедельник) – стрижка поможет вам, если вы чувствуете в себе недостаток сил и энергии.

26 февраля (вторник) – чтобы не потерять успех, не стоит стричь в этот день волосы.

27 февраля (среда) – если вы планируете стрижку волос в этот день, то делайте это только в парикмахерской, а не дома.

28 февраля (четверг) – день удачный для оздоровления волос.