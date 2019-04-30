Календарь стрижек на май 2019: интересные советы
Лунный календарь стрижек поможет определить благоприятный и неблагоприятный день для кардинальной смены имиджа. В нем говорится о рекомендациях на каждый день, которые касаются манипуляций с волосами.
С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь и узнать на чего стоит ожидать в будущем.
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По лунному календарю на май 2019 года циклическая смена фаз луны будет проходить в такой последовательности:
Новолуние – 5 мая в 1 час 45 минут.
Полнолуние – 19 мая в 00 часов 11 минут.
Растущая Луна с 6 по 18 мая 2019.
Убывающая луна – 1-4, 20 до 31 мая 2019.
С учетом особенностей влияния луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:
1 мая (среда) – удачный день для стрижки и окрашивания волос.
2 мая (четверг) – в этот день стрижка привлечет к вам позитивную энергию.
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3 мая (пятница) – в этот день лучше воздержаться от смены имиджа и перенести поход к парикмахеру на другой день.
4 мая (суббота) – не стригите волосы в этот день, чтобы не навлечь в свою жизнь депрессию.
5 мая (воскресенье) – если подстричь волосы в этот день, у вас могут возникнуть проблемы в общении с близкими и друзьями.
Лунный календарь стрижек на май 2019 – когда стричь волосы
6 мая (понедельник) – неудачный период для стрижки, смену имиджа лучше отложить.
7 мая (вторник) – стрижка в этот день открывает всю вашу энергию и придаст трудолюбия и бодрости на долгий период.
8 мая (среда) – хороший день для стрижки и окрашивания волос.
9 мая (четверг) – стрижка и окрашивание волос спровоцируют в вашей жизни ссору.
10 мая (пятница) – новый цвет волос и стрижка повысят вашу уверенность в себе.
11 мая (суббота) – удачный день для любых манипуляций с волосами.
12 мая (воскресенье) – стрижка в этот день позволит избежать проблем со здоровьем.
13 мая (понедельник) – стрижка в этот день принесет благосостояние.
14 мая (вторник) – день благоприятный для любых манипуляций с волосами.
15 мая (среда) – день результативной смены имиджа.
Благоприятные дни для стрижки волос: 16, 17, 20, 21 мая и другие даты
16 мая (четверг) – стрижка привлечет внимание окружающих и, возможно, вам удастся встретить свою вторую половинку.
17 мая (пятница) – идеальное время для стрижки волос и изменения прически.
18 мая (суббота) – день не слишком удачный для стрижки, отсрочьте поход к парикмахеру.
19 мая (воскресенье) – в этот день нужно воздержаться от стрижки.
20 мая (понедельник) – стрижка в этот день принесет вам энергию и достаток.
21 мая (вторник) – стрижка волос в этот день принесет вам счастье, а также привлечет красоту и здоровье. Окрашивание волос принесет успех в жизни.
Стрижки в мае 2019 года: состояние волос зависит от стрижки по лунному календарю
22 мая (среда) – стрижка и окрашивание волос сделает вас более успешными и трудолюбивыми.
23 мая (четверг) – стрижка в этот день получится идеальной и непременно поднимет настроение.
24 мая (пятница) – наиболее популярный день для манипуляций с волосами. После стрижки волосы начнут быстро расти.
25 мая (суббота) – в этот день лучше избежать любых манипуляций с волосами.
26 мая (воскресенье) – визит к парикмахеру положительно повлияет на состояние вашего здоровья. Особая польза будет от стрижки горячими ножницами.
27 мая (понедельник) – стрижка этого дня может привести к разочарованию.
28 мая (вторник) – стрижка позволит сохранить прическу и красоту на долгий период.
29 мая (среда) – не благополучный день для стрижек утром, после 12:00 можно совершать любые манипуляции.
30 мая (четверг) – удачный день для классических стрижек. С волосами можно экспериментировать как вздумается. В любом случае стрижка будет иметь положительный результат.
31 мая (пятница) – благоприятный день для окрашивания волос.