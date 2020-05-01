Лунный календарь стрижек на май: полезные советы

Благодаря лунному календарю стрижек можно очень легко определить благоприятный день для той или иной процедуры с волосами. Календарь стрижек советует, какой день лучше выбрать, чтобы посетить парикмахера. Лунный календарь поможет узнать свою судьбу, чтобы достичь успеха и избежать проблем и неурядиц.

От того, как будут проходить ваши дни, зависит время и период стрижки. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, чего стоит ожидать в будущем и как помешать опасностям.

Читайте также Гороскоп на 2020 год Белой Крысы: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

По лунному календарю на май 2020 циклическая смена фаз луны будет проходить в следующей последовательности:

Полнолуние – 7 мая в 4:59.

Убывающая Луна – с 1 по 6 мая, с 23 по 30 мая.

Последняя четверть – с 8 по 21 мая.

С учетом особенностей влияния луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 мая (пятница) – сегодня рекомендуется подстричь кончики волос, но сильно укорачивать волосы не желательно.

2 мая (суббота) – стрижка волос в этот день может хорошо повлиять на ваше здоровье.

Читайте также Ретроградный Меркурий в 2020 году: как он повлияет на все знаки зодиака

3 мая (воскресенье) – в этот день можете стричь волосы, если вы хотите их оздоровить.

4 мая (понедельник) – нейтральный день для смены имиджа, стрижка не принесет положительных или отрицательных изменений в жизни.

5 мая (вторник) – подходящее время для стрижки волос, ведь оно привлечет к вам финансовое благополучие.

Лунный календарь стрижек на май 2020 – когда стричь волосы

6 мая (среда) – стрижка в этот день хорошо скажется на вашем здоровье и настроении.

7 мая (четверг) – удачный день для экспериментов с прической.

8 мая (пятница) – в этот день лучше не стричь волосы, чтобы не ухудшить свое состояние здоровья.

9 мая (суббота) – замечательный день для экспериментов с волосами, полученный результат вас очень удивит.

10 мая (воскресенье) – неудачный день для смены образа, лучше перенести стрижку на более благоприятный день.

11 мая (понедельник) – сегодня рекомендуется особый уход для укрепления волос: пейте витамины, наносите на волосы маски и масла.

12 мая (вторник) – стрижка поможет вам, если вы чувствуете в себе недостаток сил и энергии.

13 мая (среда) – новая стрижка привлечет внимание противоположного пола и подарит вам красоту.

14 мая (четверг) – чтобы не уменьшить успех, не стригите волосы очень коротко.

15 мая (пятница) – хороший день для стрижки. После похода в парикмахерскую, ваши волосы станут гуще и блестящими.

Благоприятные дни для стрижки волос: 19, 20, 22, 26 мая и другие даты

16 мая (суббота) – эти сутки неудачные для стрижки, поэтому перенесите поход к парикмахеру на другой день.

17 мая (воскресенье) – после стрижки волосы будут непослушными и быстро потеряют объем, поэтому рекомендуется перенести поход к парикмахеру на другой день.

18 мая (понедельник) – рекомендуется перенести стрижку, иначе после смены имиджа, волосы начнут сечься и выпадать.

19 мая (вторник) – хороший день для стрижки. Новая прическа будет нравиться не только вам, но и всем вокруг.

20 мая (среда) – если вы давно хотели кардинально изменить свой имидж – сегодняшний день этому идеально способствует. Вы будете довольны видом в зеркале.

21 мая (четверг) – если вы хотите отрастить длинные волосы, то этот день этому идеально способствует, ведь после стрижки волосы будут очень быстро расти.

Лунный календарь стрижек на май 2020 – когда стричь волосы

22 мая (пятница) – стрижка в этот день подарит вам энергию, изобилие и новых друзей.

23 мая (суббота) – сегодня рекомендуется стричь волосы тем, кто хочет замедлить рост волос. После стрижки волосы будут расти очень медленно.

24 мая (воскресенье) – не рекомендуется стричь волосы, ведь смена имиджа может спровоцировать новые ненужные денежные расходы.

25 мая (понедельник) – чтобы не испортить состояние своих волос, рекомендуется отказаться от стрижки.

26 мая (вторник) – сегодня стрижка поможет вам найти свою внутреннюю гармонию и подарит вам вдохновение.

27 мая (среда) – благоприятный день для смены имиджа. Подстриженные волосы будут выглядеть хорошо.

28 мая (четверг) – стрижка хорошо повлияет на состояние волос, оздоровит их и подарит прочность. Впрочем от окрашивания волос яркими цветами стоит отказаться.

29 мая (пятница) – чтобы не возникли затруднения в финансовом плане, от стрижки рекомендуется отказаться.

30 мая (суббота) – сегодня можно стричь волосы. После стрижки волосы оздоровятся: исчезнет тусклость, появится блеск и объем в корнях.

31 мая (воскресенье) – благоприятный день для смены имиджа, волосы станут крепче и будет меньше сечься. Однако стоит отказаться от окрашивания.