Лунный календарь стрижек на май: полезные советы
Благодаря лунному календарю стрижек можно очень легко определить благоприятный день для той или иной процедуры с волосами. Календарь стрижек советует, какой день лучше выбрать, чтобы посетить парикмахера. Лунный календарь поможет узнать свою судьбу, чтобы достичь успеха и избежать проблем и неурядиц.
От того, как будут проходить ваши дни, зависит время и период стрижки. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, чего стоит ожидать в будущем и как помешать опасностям.
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По лунному календарю на май 2020 циклическая смена фаз луны будет проходить в следующей последовательности:
Полнолуние – 7 мая в 4:59.
Убывающая Луна – с 1 по 6 мая, с 23 по 30 мая.
Последняя четверть – с 8 по 21 мая.
С учетом особенностей влияния луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:
1 мая (пятница) – сегодня рекомендуется подстричь кончики волос, но сильно укорачивать волосы не желательно.
2 мая (суббота) – стрижка волос в этот день может хорошо повлиять на ваше здоровье.
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3 мая (воскресенье) – в этот день можете стричь волосы, если вы хотите их оздоровить.
4 мая (понедельник) – нейтральный день для смены имиджа, стрижка не принесет положительных или отрицательных изменений в жизни.
5 мая (вторник) – подходящее время для стрижки волос, ведь оно привлечет к вам финансовое благополучие.
Лунный календарь стрижек на май 2020 – когда стричь волосы
6 мая (среда) – стрижка в этот день хорошо скажется на вашем здоровье и настроении.
7 мая (четверг) – удачный день для экспериментов с прической.
8 мая (пятница) – в этот день лучше не стричь волосы, чтобы не ухудшить свое состояние здоровья.
9 мая (суббота) – замечательный день для экспериментов с волосами, полученный результат вас очень удивит.
10 мая (воскресенье) – неудачный день для смены образа, лучше перенести стрижку на более благоприятный день.
11 мая (понедельник) – сегодня рекомендуется особый уход для укрепления волос: пейте витамины, наносите на волосы маски и масла.
12 мая (вторник) – стрижка поможет вам, если вы чувствуете в себе недостаток сил и энергии.
13 мая (среда) – новая стрижка привлечет внимание противоположного пола и подарит вам красоту.
14 мая (четверг) – чтобы не уменьшить успех, не стригите волосы очень коротко.
15 мая (пятница) – хороший день для стрижки. После похода в парикмахерскую, ваши волосы станут гуще и блестящими.
Благоприятные дни для стрижки волос: 19, 20, 22, 26 мая и другие даты
16 мая (суббота) – эти сутки неудачные для стрижки, поэтому перенесите поход к парикмахеру на другой день.
17 мая (воскресенье) – после стрижки волосы будут непослушными и быстро потеряют объем, поэтому рекомендуется перенести поход к парикмахеру на другой день.
18 мая (понедельник) – рекомендуется перенести стрижку, иначе после смены имиджа, волосы начнут сечься и выпадать.
19 мая (вторник) – хороший день для стрижки. Новая прическа будет нравиться не только вам, но и всем вокруг.
20 мая (среда) – если вы давно хотели кардинально изменить свой имидж – сегодняшний день этому идеально способствует. Вы будете довольны видом в зеркале.
21 мая (четверг) – если вы хотите отрастить длинные волосы, то этот день этому идеально способствует, ведь после стрижки волосы будут очень быстро расти.
Лунный календарь стрижек на май 2020 – когда стричь волосы
22 мая (пятница) – стрижка в этот день подарит вам энергию, изобилие и новых друзей.
23 мая (суббота) – сегодня рекомендуется стричь волосы тем, кто хочет замедлить рост волос. После стрижки волосы будут расти очень медленно.
24 мая (воскресенье) – не рекомендуется стричь волосы, ведь смена имиджа может спровоцировать новые ненужные денежные расходы.
25 мая (понедельник) – чтобы не испортить состояние своих волос, рекомендуется отказаться от стрижки.
26 мая (вторник) – сегодня стрижка поможет вам найти свою внутреннюю гармонию и подарит вам вдохновение.
27 мая (среда) – благоприятный день для смены имиджа. Подстриженные волосы будут выглядеть хорошо.
28 мая (четверг) – стрижка хорошо повлияет на состояние волос, оздоровит их и подарит прочность. Впрочем от окрашивания волос яркими цветами стоит отказаться.
29 мая (пятница) – чтобы не возникли затруднения в финансовом плане, от стрижки рекомендуется отказаться.
30 мая (суббота) – сегодня можно стричь волосы. После стрижки волосы оздоровятся: исчезнет тусклость, появится блеск и объем в корнях.
31 мая (воскресенье) – благоприятный день для смены имиджа, волосы станут крепче и будет меньше сечься. Однако стоит отказаться от окрашивания.