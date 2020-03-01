Лунный календарь стрижек на март: полезные советы

Благодаря лунному календарю стрижек можно очень легко определить благоприятный день для той или иной процедуры с волосами. Календарь стрижек советует, какой день лучше выбрать, чтобы посетить парикмахера. Лунный календарь поможет узнать свою судьбу, чтобы достичь успеха и избежать проблем и неурядиц.

От того, как будут проходить ваши дни, зависит время и период стрижки. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, чего стоит ожидать в будущем и как помешать опасности.

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По лунному календарю на март 2020 циклическая смена фаз луны будет проходить в следующей последовательности:

Новолуние – 24 марта в 12:28 минут

Полнолуние – 9 марта в 20 часов 48 минут

Убывающая Луна с 1 по 8 и с 25 по 31 марта

С учетом особенностей влияния Луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 марта (воскресенье) – рекомендуется избежать стрижки в этот день, чтобы не навлечь в свою жизнь проблемы и неурядицы.

2 марта (понедельник) – стричь волосы в этот день не желательно. Любое повреждение волос негативно скажется на вашем настроении и усилит стресс и нервное нагрузки.

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3 марта (вторник) – в этот день можно подстричь кончики волос, но нельзя кардинально менять имидж.

4 марта (среда) – не лучший день для похода в салон. Манипуляции с волосами лишат вас энергии, снизят вашу работоспособность, активность и интерес к жизни.

5 марта (в четверг) – если ваши волосы ослабленные и ломкие, стрижка поможет их оздоровить.

Лунный календарь стрижек на март 2020 – когда стричь волосы

6 марта (пятница) – стрижка принесет счастье и уверенность в себе. Если вы планируете масштабные изменения в жизни, то рекомендуется коротко остричь волосы.

7 марта (суббота) – удачный день для смены имиджа, окрашивания волос и оздоровления шевелюры.

8 марта (воскресенье) – стрижка сорвет все запланированные деловые и личные планы и помешает осуществить задуманное.

9 марта (понедельник) – в этот день отложите поход к парикмахеру, лучше побалуйте себя домашними масками, которые помогут оздоровить волосы.

10 марта (вторник) – не рекомендуется в этот день стричь волосы, ведь вы можете навредить своему здоровью.

11 марта (среда) – удачное время для смены имиджа. Можете смело экспериментировать с изменением прически, результат вас сильно поразит.

12 марта (четверг) – не желательно укорачивать в этот день волосы, ведь это может привести к значительным тратам в бизнесе.

13 марта (пятница) – эти сутки неудачные для стрижки, поэтому перенесите поход к парикмахеру на другой день.

14 марта (суббота) – не рекомендуется стричь в этот день волосы, ведь можно ухудшить свое психологическое состояние.

15 марта (воскресенье) – стрижка поможет вам, если вы чувствуете в себе недостаток сил и энергии.

Благоприятные дни для стрижки волос: 20, 21, 26, 27 марта и другие даты

16 марта (понедельник) – чтобы не потерять успех, не стоит стричь в этот день волосы.

17 марта (вторник) – если вы планируете стрижку волос в этот день, то делайте это только в парикмахерской, а не дома.

18 марта (среда) – в этот день лучше избежать стрижки, вы можете потерять энергию и потеряете силы.

19 марта (четверг) – не стоит стричь волосы именно в этот день, ведь можно привлечь к себе постоянную усталость и плохое настроение.

20 марта (пятница) – если в этот день посетить парикмахера, то улучшится внешний вид и возрастет респектабельность.

21 марта (суббота) – стрижка привлечет удачу в глазах близких людей и коллег. Она будет способствовать усилению личного обаяния.

Стрижки в марте 2020: состояние волос зависит от стрижки по лунному календарю

22 марта (воскресенье) – если подстричь волосы в этот день, то, вероятно, снизится ваша активность и энергичность.

23 марта (понедельник) – этот день нейтральный для смены имиджа, так как не несет за собой ни дурного влияния, ни хорошего.

24 марта (вторник) – неудачный день для стрижки, ведь после нее у вас могут возникнуть долговременные ссоры в семье.

25 марта (среда) – стрижка плоха тем, что помешает осуществить задуманное.

26 марта (четверг) – смена прически поспособствует интересным событиям в вашей жизни.

27 марта (пятница) – стрижка в этот день открывает всю вашу энергию и придаст трудолюбия и бодрости на долгий период.

28 марта (суббота) – стрижка в этот день принесет вам энергию и достаток.

29 марта (воскресенье) – визит к парикмахеру положительно повлияет на состояние вашего здоровья. Особая польза будет от стрижки горячими ножницами.

30 марта (понедельник) – стрижка позволит сохранить прическу и красоту на долгий период.

31 марта (вторник) – перенесите смену имиджа на более удачный день, который будет наполнен энергетикой.