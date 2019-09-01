Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы

Лунный календарь стрижек поможет определить благоприятный и неблагоприятный день для кардинального изменения имиджа. В нем идет речь о рекомендациях на каждый день, которые касаются манипуляций с волосами.

Время и период стрижки зависят от того, как будут проходить ваши дни. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, как помешать опасности и чего стоит ожидать в будущем.

Читайте также: Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

По лунному календарю на сентябрь 2019 года циклическая смена фаз луны будет проходить в следующей последовательности:

Новолуние – 28 сентября в 21:26 часов

Полнолуние – 14 сентября в 7:32 часов

Растущая луна с 15 по 27 сентября 2019 года

Убывающая луна 1 – 13, 29 – 30 сентября 2019 года

С учетом особенностей влияния месяца на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 сентября (воскресенье) – стрижка обеспечит вам прилив денег и положительных эмоций. Стригите сегодня волосы, если хотите ускорить их рост.

2 сентября (понедельник) – удачный день для стрижки волос, поход к парикмахеру привлечет к вам положительную энергию.

Читайте также: Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи

3 сентября (вторник) – стрижка в этот день позволит вам самореализоваться, сделает вас счастливыми и радостными.

4 сентября (среда) – астрологи не рекомендуют стричь волосы в этот день, ведь у вас могут возникнуть финансовые проблемы.

5 сентября (четверг) – стрижка в этот день обострит вашу интуицию, а также ускорит рост волос, если вы планируете отрастить определенную длину.



Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019 – когда стричь волосы

6 сентября (пятница) – благоприятный период для стрижки волос, поход к парикмахеру наделит вас энергией и сделает волосы крепкими и послушными.

7 сентября (суббота) – стрижка в этот день откроет всю вашу энергию и предоставит трудолюбие и бодрость на долгий период.

8 сентября (воскресенье) – изменение имиджа в этот день опасно, ведь можно нанести вред организму.

9 сентября (понедельник) – хороший день для стрижки и окрашивания волос.

10 сентября (вторник) – стрижка в этот день оздоровит и принесет богатство.

11 сентября (среда) – нейтральный день для укорочения волос, впрочем стрижка повысит вашу уверенность в себе.

12 сентября (четверг) – день не слишком удачный для стрижки, отложите поход к парикмахеру.

13 сентября (пятница) – воздержитесь от стрижки, ведь могут возникнуть проблемы со здоровьем.

14 сентября (суббота) – плохой период для изменения внешнего вида, стрижки волос или новой прически.

15 сентября (воскресенье) – если вы не запланировали больших изменений, то стрижка пойдет вам на пользу.



Благоприятные дни для стрижки волос: 16, 18, 19, 20 сентября и другие даты

16 сентября (понедельник) – стрижка усилит вашу харизму и повысит уверенность в себе.

17 сентября (вторник) – неудачный день для похода к парикмахеру, ведь стрижка может привести вас к разочарованию.

18 сентября (среда) – стрижка и окрашивание волос сделают вас более успешными и трудолюбивыми.

19 сентября (четверг) – стрижка в этот день поможет решить материальные вопросы и улучшит состояние вашего здоровья.

20 сентября (пятница) – стрижка в этот день выйдет идеальной и улучшит вам настроение.

21 сентября (суббота) – наиболее популярный день для манипуляции с волосами. После стрижки волосы начнут быстро расти.



Стрижки в сентябре 2019: состояние волос зависит от стрижки по лунному календарю

22 сентября (воскресенье) – стрижка предоставит вам энергетическую подпитку, визит к парикмахеру положительно повлияет на состояние вашего здоровья.

23 сентября (понедельник) – стрижка в этот день может привести к разочарованию.

24 сентября (вторник) – стричь волосы в этот день не желательно, ведь может ухудшиться ваше психологическое и физическое здоровье.

25 сентября (среда) – поход к парикмахеру в этот день превзойдет все ваши ожидания.

26 сентября (четверг) – стрижка усилит вашу внутреннюю энергию и красоту,

27 сентября (пятница) – от стрижки в этот день лучше воздержаться, ведь у вас могут появиться плохие привычки, а также возрастет тяга к алкоголю.

28 сентября (суббота) – чтобы привлечь в жизнь счастье и успех, стоит посетить парикмахера. Для тех, кто планирует кардинальные изменения – желательно подстричься коротко.

29 сентября (воскресенье) – стрижка в этот день улучшит состояние вашего здоровья. Также поход к парикмахеру отразится на вашем внешнем виде.

30 сентября (понедельник) – поход к парикмахеру в этот день обеспечит вам приток денег и положительных эмоций.