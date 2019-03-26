Lviv Fashion Week 2019: украинский бренд одежды VBRANA представил феерическую коллекцию

Они называют себя брендом счастливых женщин, их модели – красивые и изящные, а одежда – подчеркивает уверенность и уважение к себе. Что известно о бренде и новой коллекции "Метаморфозы" – читайте дальше.

Дизайнеры Светлана Микитюк и Соломия Яцентюк в рамках Lviv Fashion Week представили обновленный бренд VBRANA и коллекцию "Метаморфозы". Модели впервые дефилировали с обновленным названием, поскольку ранее бренд носил название Mykytyuk&Yatsentyuk.

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После более чем 10 лет совместной работы дизайнеры почувствовали потребность изменений, как результат появился обновленный бренд одежды для счастливых женщин VBRANA, а вместе с ним – новые вызовы, цели и задачи.

Коллекция Autumn/Winter 2019 выполнена в классических нейтральных тонах с добавлением ярких цветовых акцентов. Базовый цвет коллекции – Almond Buff. Эксперты института цвета Pantone уверяют, что именно миндальные оттенки в новом сезоне идеально подойдут как для коктейльного платья, так и для ежедневного базового гардероба.

Основой коллекции стали шерсть, шерсть альпаки, шелк, коттон на сетке, искусственная замша, трикотаж. Изделия традиционно декорированы авторской вышивкой, бахромой и кружевом, декоративным кантом, а особой мягкости коллекции добавили элементы ручной вязки из шерстяных ниток. Крой лаконичный, объемный, сложный, присутствует членение форм, силуэты объемные, прилегающие и полуприлегающие.

Дизайнеры бренда Светлана Микитюк и Соломия Яцентюк отмечают, что коллекция "Метаморфозы" для них очень личная и ценная.

Это история смеха и слез, подъемов и падений, беспокойства и уверенности, силы и слабости, это история, которая формирует женщину. Это поиск себя и своего счастья. Это история, о которой не говорят, но она заметна во взгляде, улыбке, непроизвольных движениях, когда женщина прячет прядь волос или поправляет чулки. Эта история есть и в платье, которое женщина выбирает надеть сегодня... платье, что подчеркивает ее уверенность и уважение к себе. Это наша история, которой мы хотим поделиться,

– заявили дизайнеры.

Перед началом показа на Арене Львов в рамках Lviv Fashion Week атмосфера гостей была впечатляющая. На представление коллекции прибыл весь львовский бомонд.

Начало шоу влюбило зрителей с первых секунд. Метаморфозы сразу вошли в действие. На сцену вышел скрипач, который добавил музыке органичности, а первый выход модели приковал взгляд почти каждого, кто сидел в зале. Именно игра на скрипке помогла выразить самые сокровенные эмоции и чувства, которые хотели передать дизайнеры.

Интересной особенностью бренда VBRANA стали аксессуары, которые запомнились своей оригинальной эстетикой. Серьги, навеянные нотками футуризма, обязательно украсят элегантный наряд для создания целостного лука. Цветочный мотив украшений на уши, безусловно, покорит сердце любой женщины.

Модели, как настоящие профессионалы представили коллекцию так, чтобы выбранное захотелось купить уже и немедленно, соответственно, результат не заставил себя ждать. В конце показа дизайнеров засыпали огромным количеством цветов, а гости остались под невероятным впечатлением.