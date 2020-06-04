После церемонии прощания в Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ тело украинского композитора Мирослава Скорика привезли во Львов. Здесь с ним смогут проститься родные, друзья и все поклонники творчества композитора. Церемония прощания началась в 14:00 и продлится до 22:00 в соборе Святого Юра.

На церемонии прощания с 81-летним Мирославом Скориком во Львове пришли студенты преподавателя, известные музыканты и артисты, художники и неравнодушные поклонники творчества корифея украинской музыки. Об этом сообщают на "Zaxid.net".

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По словам журналистов, в соборе звучат записи известных произведений маэстро. Среди тех, кто пришел попрощаться с маэстро – директор Львовской филармонии Владимир Сивохип, в стенах которой Мирослав Скорик неоднократно давал выступления.

Он создал свое единственное, неповторимое источник энергии, музыкальной идей, украинской музыки. И мы все из этого источника щедро черпали. Я не могу сейчас сказать, что этот источник остановился, он есть, он перерос в океан, из которого мы дальше будем черпать. Но вот нет утечки, нет самого мастера,

– поделился мыслями Владимир Сивохип.

Стоит добавить, что на протяжении 5-7 июня в память о знаменитом композиторе Львовская национальная опера будет транслировать на своем ютуб-канале знаковые произведения Скорика. Среди них – оперу "Моисей" и балет "Возвращение Баттерфляй". Стоит напомнить, что похороны украинского художника состоится 5 июня на Лычаковском кладбище во Львове. Похорон начнется в 11:00 в соборе Святого Юра и впоследствии – на кладбище. За прощанием и похоронами можно будет следить онлайн.

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Что известно о смерти Мирослава Скорика?

Сердце украинского композитора перестало биться 1 июня. Об этом сообщила невестка Мирослава Скорика Соломия в социальных сетях. Позже информацию подтвердила ведущая Львовской областной филармонии Ольга Лозинская и главный режиссер Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко Анатолий Соловьяненко. Мирослав Скорик был одним из величайших композиторов Украины и был родственником легендарной Соломии Крушельницкой. К числу его величайших произведений входит композиция "Мелодия", поэма "Моисей" и много других. Мужчину знали по его творчеству по всему миру, а в Украине художник собирал полные залы посетителей.