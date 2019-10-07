Львов станет первым городом, где покажут главный релиз осени – "Захар Беркут"

Долгожданный исторический экшн "Захар Беркут" режиссера Ахтема Сеитаблаева зрители увидят в кинотеатрах Украины 10 октября, а во Львове первый показ фильма состоится несколько раньше – 7 октября.

Допремьерный показ киноленты состоится в львовском кинотеатре Multiplex Spartak, где гостей ждет интересный рассказ о проекте и встреча с его командой. Со съемочной группы на событии будут присутствовать режиссер Ахтем Сеитаблаев, а также продюсер фильма Егор Олесов, автор сценария Ярослав Войцешек и актеры: Олег Волощенко, Андрей Исаенко, Алина Коваленко и Михаил Корженовский.

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Известно, что украинскую киноленту режиссер снимал в сотрудничестве с американским коллегой Джоном Вином. Производством ленты занялись компании Kinorob и CinemaDay при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Что интересно, в рамках допремьерного показа также откроется выставка "Мир Захара Беркута" (музейно-культурный комплекс "Львовярня"), где будут представлены 25 уникальных образов для фильма от художницы по костюмам Антонины Белинской.

Мы невероятно рады возможности представить публике не только фильм, но и целую галерею образов, созданных для него. Как по мне, это очень интересно – увидеть их в реальной жизни, представить себе, сколько усилий требует работа над экранной картинкой. Ведь даже самые маленькие детали, пуговицы и ленточки имеют огромное значение,

– рассказала художница по костюмам Антонина Белинская.



Постер фильма "Захар Беркут" / Пресс-служба

Что известно о фильме "Захар Беркут"?

События в фильме происходят в 1241 году, когда монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Когда же войско дошло до Карпатских гор, оно решило остановиться на отдых, в то время как несколько местных охотников во главе с братьями Беркутами тайком пробрались в лагерь и освободили пленных. Хан узнает об этом и вне себя от ярости, после чего решает немедленно отправиться в горы и найти братьев Беркутов. В этом помогает местный предатель, который показывает ему и войску тайный проход в горах. Сможет ли небольшая община горских охотников под руководством Захара Беркута противостоять многочисленному врагу – узнаем 10 октября во всех кинотеатрах Украины.