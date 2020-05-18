Во Львове открыли мурал, посвященный Борису Возницкому: яркие фото

Сегодня, 18 мая, состоялось открытие мурала, посвященного известному украинскому искусствоведу Борису Возницкому. Он расположен на стене дома № 2 на улице С. Петлюры.

Сегодня отмечают Международный день музеев. По этому случаю на одной из многоэтажек города открыли мурал, содержащий изображение инициатора празднования этого дня в Украине – Бориса Возницкого. Яркие фотографии сооружения появились на инстаграм странице guide_inlviv, принадлежащей львовскому фотографу Виталию Мужику.

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Изображение выдающегося культурного деятеля выполнено в темных и одновременно ярких синих цветах. Композиция и колористика гармонично сочетаются между собой и добавляют изображению особый шарм.

Сегодня – Международный день музеев, а этот мурал посвящен Борису Григорьевичу Возницкому – нашему патриарху музейного дела,

– говорится на сайте Львовского городского совета.

Кто и когда создавал мурал?

Над муралом работали художники кафедры сакрального искусства, монументальной живописи Академии художеств. Всего к работе привлекли 5 художников во главе со Святославом Владыко. Изображение постепенно появлялось на стене дома в течение двух с половиной недель.

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Как к муралу отнеслись жители микрорайона?

Жителям идея с муралом понравилась, ведь они могут наслаждаться произведением искусства, не выходя из дома. Такая инициатива особенно актуальна в условиях карантина. Изображение Бориса Возницкого разместили на стене именно этого дома, ведь здесь расположена первая квартира, которую культурный деятель получил во Львове.

Что известно о Борисе Возницком?

Борис Григорьевич Возницкий – знаменитый украинский искусствовед, директор Львовской галереи искусств, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко. Он был удостоен почетного звания Героя Украины.

Именно благодаря ему Львовская национальная галерея искусств является крупнейшим музейным учреждением Украины европейского значения. Сейчас она имеет 16 музеев-отделов и названа в честь Бориса Возницкого.

Борис Григорьевич с помощью коллег смог спасти примерно 36 тысяч уникальных художественных экспонатов. Он сохранил невероятное количество работ выдающихся мастеров для будущих поколений.

Борис Возницкий ушел из жизни в 86-летнем возрасте во время автокатастрофы, причиной которой стал сердечный приступ. трагедия в 2012 году. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.