Львовянка с голосом Квитки Цисык: какие песни привели Оксану Муху в финал "Голоса страны 9"

Уже завтра, 21 апреля, состоится грандиозный финал "Голоса страны 9", который ждут миллионы поклонников. Финалисткой от команды Дана Балана является львовянка Оксана Муха. Вокалистка очаровала всех своим нежным тембром, который невероятно похож на голоса Квитки Цисык. С какими музыкальными композициями Оксана выступала на каждом этапе шоу – смотрите в материале LifeStyle 24.

Оксане Мухе выпала непростая задача на слепых прослушиваниях "Голоса страны 9", ведь она вышла на сцену последней участницей. На тот момент некоторые судьи уже подобрали в свои команды дополнительных участников. Однако Дан Балан сразу утверждал, что он будет ждать необычный голос и только особой претендентке готов отдать екстраместо.

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Оксана Муха рассказала звездным судьям свою историю. Женщина призналась, что она пришла на проект не только для того, чтобы пройти дальше или впоследствии победить в нем, а прежде всего для того, чтобы настоящее поколение не забывало песни легендарной Квитки Цисык. Львовянка назвала это своей миссией – нести ее композиции в массы.

Да, за невероятно похожий голос Оксаны Мухи к Квитке Цисык боролись Дан Балан и Потап. Оба из них засыпали ее комплиментами и говорили про ее особенность, однако внутреннее чувство дало понять, что нужно выбирать молдавского певца и новичка в тренерском кресле. И Оксана не ошиблась. Вместе с Даном Баланом женщина дошла до финала проекта и уже в воскресенье, 21 апреля, будет бороться за желаемую статуэтку и звание "Голоса страны 9".

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С какими песнями чувственная Оксана Муха прошла весь путь "Голоса страны 9" смотрите в подборке LifeStyle24.

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