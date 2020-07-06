27-й Львовский международный BookForum состоится в онлайн-режиме. В таком формате мероприятие проведут впервые. Организаторы уверяют, что фестиваль смогут посетить ценители литературы из любого уголка мира.

Информация об онлайн-формате Форума издателей, который ежегодно собирает во Львове всех любителей литературы, появилась на официальном сайте фестиваля. Несмотря на пандемию коронавируса, организаторы решили посвятить 27-й BookForum теме изменчивого мира и места личности в нем – "Перепись населения: знать, кто мы есть".

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"Как пандемия меняет нашу жизнь, ритуалы и привычки, как мир переосмысливает ценности, перед какими вызовами мы стоим и как с ними справиться, как игрокам культуры выходить из кризиса. Основным фокусом проекта будет каждый из нас", – анонсировали организаторы.

Участниками Форума издателей 2020 года станут авторы не только из Украины, но и 20 иностранных художников из 15 стран с 4-х континентов. Среди них лауреаты и номинанты Букеровской и Гонкуровской премий. Одни из главных событий, которые непременно покорят любителей литературы даже в онлайн-формате, – трансляции Ночи поэзии и музыки нон-стоп при участии украинских поэтов и музыкантов со всего мира. Кроме того, в программе 15 тематических кластеров и спецпроектов.

Львовский международный BookForum запланирован на 16 сентября, а длиться он будет 5 дней – до 20 сентября.