Лжец и аферист, – бывшая менеджер David Axelrod открыла скандальные детали сотрудничества

Пока артисты готовятся ко второму полуфиналу Национального отбора Евровидения-2020, в сети разгорелся громкий скандал. Бывшая менеджер артистка David Axelrod решила рассказать о сотрудничестве с ним.

Информацию Анжелика Буркина разместила на фейсбук-странице. Она публично заявила, что много лет сотрудничала с Владимиром Ткаченко еще до того, как он сменил имя на David Axelrod. Именно менеджер инициировала его участие на "Х-факторе", что отметилось фурором. Однако Анжелика Буркина убеждает, что на самом деле David Axelrod – обычный аферист, который изменил имя только для того, чтобы не возвращать долги.

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"Вы думаете, что Ткаченко сменил псевдоним в честь любимого и без вести пропавшего дедушки? Чушь! Причина более прозаична. Я много лет молчала, но теперь пришло время открыть глаза на этого афериста и лжеца... Вы же понимаете, работать с артистом дело затратное: запись песен на студии, регистрация авторского права, съемки клипа песни "Тебя выбираю", костюмы для выступлений, покупка гитары Taylor, на все это мы с Владимиром тогда брали деньги в долг, которые он должен был вернуть после телепроекта "Х-фактор". Речь идет про 10 тысяч долларов – это то, что мы успели оформить документально, на самом деле потрачено на него было гораздо больше! По меркам шоу-бизнеса это, вроде, мелочи, но тем не менее, это деньги, а их нужно возвращать!"– заявила Анжелика Буркина.

Менеджер добавила, что вынуждена была обратиться за помощью в суд, ведь никаких средств David Axelrod не имел намерения возвращать, зато с легкостью исполнял песню "Тебя выбираю", созданную на одолженные деньги. Помогала ему, по словам Анжелики Буркиной, его жена и продюсер Елена Мозговая.

"После окончания очередного талант-шоу, когда уже был получен определенный уровень медийности, мальчику звезда резко шибанула и сразу же на горизонте нарисовалась продюсер Елена Мозговая. И вложила она в голову артиста замечательную мысль, что он уже "большая звезда, у которой даже супер-пупер продюсер уже есть" и никакие деньги никому возвращать не должен. При этом у новоиспеченного тандема хватило наглости "крутить" созданные нами песню и клип где только можно, и презирать священное авторское право как угодно, пока я это не прекратила судебными исками", – отметила она.

Именно после того, как кредиторы начали требовать возврата средств, Владимир Ткаченко решил изменить свое имя на David Axelrod. Тогда же и отношения артиста с менеджером Анжелой Буркиной резко ухудшились.

Пока Владимир мучился в творческих порывах, кредиторы уже размахивали судебными решениями о взыскании долгов. Вот тут и пришла в голову "большого" артиста замечательная мысль сменить имя, все тривиально просто... чтобы долги не возвращать. Оцените красоту игры! Не просто творческий псевдоним сменил, а все по взрослому... Деньги брал Ткаченко, а сейчас имя сменил – уже другой человек! Аплодисменты артисту!

– объяснила Анжела Буркина.

Резонансное заявление бывшая представительница David Axelrod решила обнародовать после того, как узнала, что он будет участвовать в Национальном отборе Евровидения-2020. Анжела Буркина призвала голосовать за тех артистов, которые "достойно, а не для самолюбования" выступит на сцене вокального шоу в Роттердаме. В настоящее время David Axelrod не комментирует резонансное заявление бывшего менеджера.

Что известно о David Axelrod?

Владимир Ткаченко – талантливый певец, который когда-то участвовал в группе "Барселона". Артист неоднократно демонстрировал свой талант на вокальных шоу, в частности, "Шанс", "Ты – звезда", "Новая волна" и "Х-фактор". Известно, что Владимир Ткаченко выпустил три клипа – "Сердцу не прикажешь", "Тебя выбираю" и "Амели". Вместе с Еленой Мозговой он воспитывает дочку Зою и Евгению от первого брака с Александром Пономаревым.



Зимой 2020 года David Axelrod решил принять участие в Нацотборе Евровидения-2020. На шоу он презентует песню HORIZON.