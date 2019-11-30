M1 Music Awards 2019: какими нарядами поражали украинские звезды

В субботу, 30 ноября, в Киеве отгремело одно из самых ожидаемых светских событий – церемония награждения премиями M1 Music Awards 2019. На шоу пришли едва ли не все представители отечественного шоу-бизнеса. Артисты поборолись за престижные статуэтки и представили свои хиты.

Второй год подряд музыкальным продюсером премии M1 Music Awards 2019 стала Тина Кароль. Артистка пригласила на шоу самых успешных вокалистов, которые зажгли в прямом эфире.

Важно: Победители премии M1 Music Awards 2019: кто из исполнителей получил награду

Не меньшее внимание привлекли участники светского события, ведь в столичном Дворце Спорта можно было увидеть чуть ли не всех представителей отечественного шоу-бизнеса. В частности, перед камерами появились Надя Дорофеева и Позитив из группы "Время и Стекло", Олег Винник, Монатик, Alyona Alyona, MELOVIN, Злата Огневич, Оля Цибульская, Светлана Тарабарова, Тина Кароль и другие. Сейчас в сети появились первые фото с красной дорожки, которые покорили всех меломанов. Журналисты LifeStyle 24 подобрали эффектные и провокационные образы на M1 Music Awards 2019, которые смогут вас поразить.

M1 Music Awards 2019: красная дорожка

Злата Огневич

Тина Кароль

Светлана Тарабарова

Alyona Alyona

Никита Добрынин и Даша Квиткова

Надежда Дорофеева и Позитив

Ирина Горовая с детьми

Антитела

The HARDKISS

Александр Пономарев

Ольга Горбачева и Юрий Никитин

Alekseev и Ульяна Синецкая

Ирина Федишин

Надежда Матвеева

Настя Каменских

Алина Гросу с мужем