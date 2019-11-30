M1 Music Awards 2019: какими нарядами поражали украинские звезды

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M1 Music Awards 2019: фото красной дорожки / Пресс-служба

В субботу, 30 ноября, в Киеве отгремело одно из самых ожидаемых светских событий – церемония награждения премиями M1 Music Awards 2019. На шоу пришли едва ли не все представители отечественного шоу-бизнеса. Артисты поборолись за престижные статуэтки и представили свои хиты.

Второй год подряд музыкальным продюсером премии M1 Music Awards 2019 стала Тина Кароль. Артистка пригласила на шоу самых успешных вокалистов, которые зажгли в прямом эфире.

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Не меньшее внимание привлекли участники светского события, ведь в столичном Дворце Спорта можно было увидеть чуть ли не всех представителей отечественного шоу-бизнеса. В частности, перед камерами появились Надя Дорофеева и Позитив из группы "Время и Стекло", Олег Винник, Монатик, Alyona Alyona, MELOVIN, Злата Огневич, Оля Цибульская, Светлана Тарабарова, Тина Кароль и другие. Сейчас в сети появились первые фото с красной дорожки, которые покорили всех меломанов. Журналисты LifeStyle 24 подобрали эффектные и провокационные образы на M1 Music Awards 2019, которые смогут вас поразить.

M1 Music Awards 2019: красная дорожка

Злата Огневич

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Тина Кароль

Светлана Тарабарова

Alyona Alyona

Никита Добрынин и Даша Квиткова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

Надежда Дорофеева и Позитив

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Ирина Горовая с детьми

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

Антитела

The HARDKISS

Александр Пономарев

Ольга Горбачева и Юрий Никитин

Alekseev и Ульяна Синецкая

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALEKSEEV (@alekseev_officiel)

Ирина Федишин 

Надежда Матвеева

Настя Каменских 

Алина Гросу с мужем

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины Награды Стиль и мода LifeStyle
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