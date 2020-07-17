Поп дива поражает публику смелостью и откровенностью в 61-летнем возрасте. Мадонна показала, как проходит ее реабилитация после травмы колена. Певицу поддерживает ее 26-летний бойфренд, с которым звезда не стесняется публиковать пикантные позы.

Роман Мадонны с 27-летним танцором своего балета Ахламаликом Уильямсом наделал немало шума в прессе по всему миру. Влюбленные не обращают внимания на критику и осуждение общества из-за разницы в возрасте 34 года и продолжают строить отношения, а своим счастьем певица делится на личной странице в инстаграме.

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Во время карантина Мадонна нашла время для реабилитации после серьезной травмы колена, которую она получила на одном из концертов шоу Madame X. В последнее время звезда передвигается на костылях, ведь последствия ощутимы до сих пор. Поэтому певица выполняет упражнения для растяжки позвоночника, в чем ей помогает молодой бойфренд.

Поп дива показала в сети фото, на котором она наклонилась вниз и уперлась руками в пол. Ахламалик Уильямс в это время поддерживал ее сзади за талию. Однако эта пикантная поза, по мнению пользователей соцсетей, выглядит слишком эротично как для реабилитации.

"Реабилитация не должна быть скучной", – лаконично прокомментировала Мадонна.