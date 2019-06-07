Мадонна чувствует себя изнасилованной после статьи New York Times о ней

Легендарная певица Мадонна на днях дала откровенное интервью изданию New York Times и снялась в эффектной фотосессии для газеты. Однако после публикации материала артистка заявила, что очень разочарована в статье и о том, как она доверилась журналистке, которая писала о ней.

О своем возмущении Мадонна написала в публикации в Instagram.

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Певица отметила, что журналистка, которая писала о звезде, провела с ней "дни, часы и месяцы". Однако автор статьи, которой выпал шанс увидеть и изучить мир, закрытый для многих, по словам Мадонны, осветила неинтересные темы и постоянно указывала на ее возраст.

"Она сфокусировалась на тривиальных и таких поверхностных темах, как этническая принадлежность моей дублерши или ткань моих штор, и непрерывные комментарии по поводу моего возраста, который даже не был бы упомянут, если бы я была мужчиной", – объяснила знаменитость.

Мне просто жаль, что я провела с ней даже пять минут. Из-за этого я чувствую себя изнасилованной. И да, я могу использовать эту аналогию, будучи изнасилованной в 19 лет. Это еще одно доказательство того, что многоуважаемый NYT является одним из отцов-основателей патриархата,

– заявила Мадонна.