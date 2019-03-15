Мадонна может отказаться от выступления на Евровидении-2019: известна причина

Американская звезда Мадонна стала специальной приглашенной гостьей на песенный конкурс Евровидение-2019, который состоится в мае в Израиле. Но журналисты узнали, что израильские организаторы не соглашаются с выбором песен артистки, что и грозит отменой выступления.

В издании The Times of Israel сообщили, что разногласия, в частности, возникли из-за нового неизданного сингла Мадонны, который звезда посвятила политике США. Продюсеры шоу Евровидение просят исключить эту песню из будущего выступления в Тель-Авиве, но Мадонна против этого. Стоит добавить, что последний раз Мадонна выступала в Израиле в 2012 году.

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Ранее планировалось, что американская звезда выступит около 15 минут в финале Евровидения. Именно в это время происходил бы подсчет голосов перед объявлением победителя.

Выступление Мадонны обошелось бы комитету Евровидения в Израиле в 1,5 миллиона долларов, но все расходы на себя решил взять канадско-израильский миллиардер Сильван Адамс. Мужчина проживает в Израиле с 2015 года и за четыре года уже успел профинансировать не один развлекательный и научный проект.

Когда и где состоится Евровидение-2019?

Полуфиналы главного конкурса Евровидения в Израиле запланированы на 14 и 16 мая, а финал состоится 18-го мая. В последний раз Израиль принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999 годах. В 2018 году победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy. Украина в этом году не будет принимать участие в конкурсе из-за скандала, который возник после победы певицы MARUV в Национальном отборе.