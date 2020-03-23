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Мадонна обнажилась в молочной ванной и высказалась о пандемии: Все равны перед вирусом

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61-летняя поп-дива была вынуждена отменить концерты в Париже и оказалась на карантине из-за коронавируса. На личной странице в инстаграме Мадонна публикует видео изоляции и не прекращает вдохновлять людей на осознанное отношение к пандемии.

Любительница экстравагантных образов и эпатажных выходов решила привлечь внимание к коронавирусу собственным телом. Мадонна распространила ролик, на котором позирует совершенно обнаженной в молочной ванной с лепестками роз. Она появилась без макияжа и укладки, однако украсила свое тело драгоценными бусами, серьгами и браслетом.

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В романтической атмосфере певица высказалась о коронавирусе, который беспощадно подвергает опасности и уносит жизни людей по всему миру независимо от статуса в обществе. Мадонна отметила, что перед вирусум все равны и никто не может догадаться, где его подстерегает опасность. Именно поэтому она призвала не пренебрегать своим здоровьем и оставаться дома.

Covid-19. Ему безразлично, насколько ты богат, знаменит, остроумен и умен, где ты живешь, сколько тебе лет и какие истории ты можешь поведать миру. Самое поразительное то, что он делает нас равными как никогда. И если этот корабль пойдет ко дну, мы утонем все вместе,
– пояснила поп-дива.

В настоящее время в самоизоляции Мадонна остается со своими детьми в собственном доме в Лондоне. Она рассказала, что читает, создает новую музыку, работает в саду и не забывает об общении с друзьями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Madonna (@madonna)

В мире зафиксировано почти 344 000 случаев заражения коронавируса. Почти 15 000 человек умерли, почти 100 000 выздоровели. Топ-5 стран по количеству подтвержденных случаев: Китай, Италия, США, Испания и Германия.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Мадонна
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