Мадонна очаровала сеть рождественским снимком со своими детьми: трогательное фото

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Мадонна и ее четверо приемных детей
Мадонна и ее четверо приемных детей / Instagram/ @madonna

Католический мир отмечал Рождество 25 декабря, однако публиковать снимки знаменитости продолжают до сих пор. В списке звезд, которые поделились частичкой особого вечера, появилась и американская поп-дива Мадонна. Она поделилась милой фотографией со своими четырьмя приемными детьми, на которой она в особом образе.

Танцовщица, актриса и одна из самых успешных певиц в истории музыки успевает быть еще и многодетной мамой. Новый семейный снимок, который она с детьми сделали в день Рождества Христова, 60-летняя исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фотографии присутствуют только четверо ее приемных детей: Дэвид Банда, Мерси, Стелла и Эстер. Они нежно обнимаются со своей мамой и желают поклонникам хорошо провести праздник.

Веселого Рождества от Мамбо и четырех из шести ее единорогов! Посылаю вам любовь и молюсь за мир на земле,
– трогательно поздравила поклонников Мадонна от своего имени и имени своих детей.

На снимке не хватало только двух биологических детей поп-дивы: 22-летней Лурдес и 18-летнего Рокко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

Стоит напомнить, Дэвида Банду Мадонна усыновила в 2006 году в приюте в Малави. После такого важного решения она основала там благотворительный фонд "Взрастить Малави" (Raising Malawi). Мальчик в то время боролся с двумя болезнями: пневмонией и малярией. Поэтому на решение Мадонны не все отреагировали положительно. Некоторые даже открыто критиковали, на что звезда ответила, что она пытается спасти жизнь и не понимает, почему на нее все накинулись.

Теги: LifeStyle Музыка Звездные мамы Мадонна
Источник: 24 канал
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