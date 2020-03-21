Мадонна перепела свой самый известный хит дома: при чем здесь жареная рыба

Карантин не обошел даже мировых звезд. Вместо привычных феерических шоу перед тысячами зрителей они вынуждены исполнять свои песни перед объективом камеры. Легендарная Мадонна не стала исключением и исполнила свой хит Vogue в ванной.

Поп-диве пришлось отменить свои шоу Madame X во французской столице из-за пандемии коронавируса. Мадонна, как и все мировые звезды, оказалась на вынужденном карантине. Однако она продолжает радовать фанатов своим творчеством даже в условиях самоизоляции.

Читайте также Звезда "Криминального чтива" высмеял массовые покупки в разгар коронавируса: смешное видео

На личной странице в инстаграме певица опубликовала остроумное видео, на котором перепела свой знаменитый сингл Vogue. Если в оригинальной версии она призвала потанцевать под зажигательную музыку, то в обновленной – акцент на продуктах питания: "Давай, давай поедим немного жареной рыбы... Давай, танцуй, потому что макарон больше нет".

Звезда намекнула на то, что американцы массово скупают продукты из-за паники в разгар пандемии. В остроумном ролике она появилась без макияжа в повседневной образе – облегающей спортивной одежде, а вместо микрофона взяла в руки расческу.

Жизнь в особые времена,

– прокомментировала Мадонна.

Мадонна – Vogue: смотрите видео онлайн

По состоянию на 21 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 11 402 человека. Общее количество инфицированных – 275 452 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 88 тысяч человек.