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Мадонна перепела свой самый известный хит дома: при чем здесь жареная рыба

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Карантин не обошел даже мировых звезд. Вместо привычных феерических шоу перед тысячами зрителей они вынуждены исполнять свои песни перед объективом камеры. Легендарная Мадонна не стала исключением и исполнила свой хит Vogue в ванной.

Поп-диве пришлось отменить свои шоу Madame X во французской столице из-за пандемии коронавируса. Мадонна, как и все мировые звезды, оказалась на вынужденном карантине. Однако она продолжает радовать фанатов своим творчеством даже в условиях самоизоляции.

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На личной странице в инстаграме певица опубликовала остроумное видео, на котором перепела свой знаменитый сингл Vogue. Если в оригинальной версии она призвала потанцевать под зажигательную музыку, то в обновленной – акцент на продуктах питания: "Давай, давай поедим немного жареной рыбы... Давай, танцуй, потому что макарон больше нет".

Звезда намекнула на то, что американцы массово скупают продукты из-за паники в разгар пандемии. В остроумном ролике она появилась без макияжа в повседневной образе – облегающей спортивной одежде, а вместо микрофона взяла в руки расческу.

Жизнь в особые времена,
– прокомментировала Мадонна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Madonna (@madonna)

Мадонна – Vogue: смотрите видео онлайн

По состоянию на 21 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 11 402 человека. Общее количество инфицированных – 275 452 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 88 тысяч человек.

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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Мадонна
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