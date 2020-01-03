Мадонна подтвердила роман с танцовщиком, который младше нее на 35 лет

61-летняя музыкальная легенда решила, что не стоит скрывать отношения, о которых слухи в сети не утихают уже на протяжении двух недель. Американская певица отправилась на семейный отдых в Майами вместе с бойфрендом Ахламаликом Уильямсом. Звезда поделилась романтическими кадрами на страницах социальных сетей.

Артистка начала встречаться с 26-летним танцором своего шоу-балета Ахламаликом Уильямсом. И пока папарацци пытались получить как можно больше фотодоказательств романтических взаимоотношений, а родители комментировали разницу в возрасте пары, Мадонна устроила семейный отдых с детьми и новым избранником.

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На днях на личной странице звезды в инстаграме появились красноречивые кадры, на которых она предстала с Ахламаликом Уильямсом. Так, Мадонна подтвердила многочисленные слухи и наконец обнародовала свои отношения. Видео, на котором дети вместе с бойфрендом матери наслаждаются океаном, вызвало бурю обсуждения в сети.

Семейная водная терапия,

– прокомментировала певица.

Также Мадонна поделилась фотографиями с совместного отдыха на яхте.

Прощаемся с 2019! И продолжаем плавать с акулами,

– написала знаменитость.



Мадонна с избранником Ахламаликом Уильямсом / Instagram / @madonna



Мадонна с избранником Ахламаликом Уильямсом / Instagram / @madonna

Родители парня, которые даже моложе его возлюбленной, рассказали, что пара познакомилась в 2015 году, когда танцовщик участвовал в талант-шоу. Тогда Мадонна заявила, что хочет видеть талантливого Ахламалика Уильямса в своем шоу-балете. Во время одного из турне они начали встречаться как пара. Уже через несколько месяцев романа Мадонна познакомила бойфренда со своими детьми.

Напомним, что впервые мир узнал о романе Мадонны и Ахламалика Уильямса в середине декабря 2019 года. Пару сфотографировали папарацци во время их отдыха в Майами.