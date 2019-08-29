Мадонна показала, как праздновали день рождения ее 7-летние дочери-близнецы: яркие фото

11 Читати новину українською
Мадонна
Мадонна / Instagram / @madonna

61-летняя американская поп-дива Мадонна устроила настоящую сказку для своих 7-летних дочерей. Стелла и Эстер предстали в образах Русалочки на праздновании своего дня рождения.

Яркие фото Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Мадонне исполнился 61 год: принципы поп-дивы, продиктованные жизнью

Несмотря на то, что поп-дива готовится к большому турне, она не забывает делать перерывы и посвящать время семье. Так, для своих приемных дочерей Есфирь и Стеллы звездная мама устроила вечеринку по случаю дня рождения в стиле одного из самых популярных мультфильмов.

На фото девушки предстали в с яркими хвостами, который присущ главной героини мультфильма "Русалочка". Однако на этом развлечения девушек не завершились. Эстер и Стелла также примерили костюмы Леди Баг и Супер-кота, весело позируя на фото. После этого они задували свечи на торте, дизайн которого кондитеры выполнили в той же тематике и в тех же оттенках.

Дочки Мадонни
Прийемные дочери Мадонны/ Instagram / @madonna

Дочки Мадонни
День рождение приемных дочерей Мадонны / Instagram / @madonna


7-летние дочери Мадонны / Instagram / @madonna

 

blog_ava
Как есть авокадо: советы по выбору и приготовлению
сегодня
17566
Теги: LifeStyle Звездные дети Мадонна
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Брэд Питт, Катрин Денев и другие актеры на Венецианском фестивале 2019: первые фото
28 августа 17:46 Брэд Питт, Катрин Денев и другие актеры на Венецианском фестивале 2019: первые фото
435
Что взять с собой в ЗАГС: самые важные пункты
28 августа 17:06 Что взять с собой в ЗАГС: самые важные пункты
296
"Хорошие мальчики": взрослый фильм о детях
28 августа 11:00 "Хорошие мальчики": взрослый фильм о детях
Юлія Ліпенцева 154
Дизайнеру Тому Форду – 58: лучшие цитаты мастера провокации
27 августа 17:01 Дизайнеру Тому Форду – 58: лучшие цитаты мастера провокации
154
MTV Video Music Awards 2019: эффектные фото с красной дорожки
27 августа 14:16 MTV Video Music Awards 2019: эффектные фото с красной дорожки
244
Новости
Больше новостей
Залиште відгук