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Мадонна поздравила молодого бойфренда с днем рождения: страстные фото

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Мадонна и ее молодой бойфренд
Мадонна и ее молодой бойфренд / Instagram / @madonna

61-летняя американская поп-дива Мадонна встречается с 27 летним Ахламаликом Уильямсом. Вчера, 24 апреля, парень отпраздновал день рождения, с чем женщина поздравила его, опубликовав страстные фото.

Ахламалик Уильямс – танцовщик, который моложе своей возлюбленной на 34 года. Они не скрывают свои отношения с декабря 2019 года. Звезда поздравляет парня с праздниками, публикуя совместные фотографии. На ее личной странице в инстаграме появилась целая серия страстных кадров, где она позирует вместе с любовником.

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Певица показала нежности со своим бойфрендом, отметив, что у него день рождения. На снимках влюбленные изображены во время пылкого поцелуя, во время объятий, в масках.

С днем рождения, моя любовь. Сложно найти лучшего компаньона на время карантина, чем ты,
– написала знаменитость.

Мадонна
Мадонна поздравила бойфренда с днем рождения / Instagram / @madonna

Мадонна
Мадонна та Ахламалик Уильямс / Instagram / @madonna

Мадонна
Мадонна и ее молодой возлюбленный / Instagram / @madonna

Мадонна
Мадонна с танцовщиком Ахламаликом Уильямсом / Instagram / @madonna

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные романы Звездные дни рождения Мадонна
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