Мадонна предложила герцогам Сассекским собственные апартаменты: видеообращение звезды

После отказа от своих королевских полномочий на Меган Маркл и принца Гарри обрушился шквал критики общественности, зато решение герцогов вызвало восхищение определенных звезд. Так, Мадонна публично предложила супругам помощь, заверив, что они могут воспользоваться ее квартирой в Нью-Йорке.

С тех пор, как Меган Маркл и принц Гарри объявили о своей финансовой независимости, их судьба не дает покоя всему мировому сообществу. Чтобы избежать чрезмерного внимания прессы и назойливых папарацци, пара переехала в Канаду, поселившись в имении в Ванкувере. Однако, как уверяют инсайдеры, герцоги планируют провести лето в Калифорнии. Как оказалось, их место жительства беспокоит даже культовых знаменитостей.

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Вчера, 4 февраля, на личной странице поп-дивы в инстаграме появился короткий ролик, в котором она обратилась к герцогам Сассекским. Знаменитость записала видео в гримерке, готовясь к одному из выступлений своего грандиозного тура Madame X.

В непринужденной атмосфере Мадонна пыталась отговорить Меган Маркл и принца Гарри от переезда в Канаду. Певица убеждена, что в этой стране супруги не найдут надлежащих занятий. Певица призналась, что может арендовать собственную квартиру герцогам в Нью-Йорке, приведя несколько неоспоримых аргументов.

В ней две комнаты, а с невероятного балкона открывается потрясающий вид на Манхэттен. Букингемский дворец даже рядом не стоял. Не переезжайте в Канаду, там скучно,

– убеждена Мадонна.

Звезда не указала, сколько будет стоить королевским супругам такая роскошь. Однако Меган и Гарри не спешат воспользоваться любезностью поп-исполнительницы, ведь никак не отреагировали на такое неоднозначное сообщение эпатажной Мадонны.

Что известно об отказе герцогов Сассекских от королевских полномочий?8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят отказаться от королевских обязанностей и не отчитываться перед Букингемским дворцом. Кроме этого, герцоги намеревались получить финансовую независимость. После семейного совещания Ее Величество приняла решение. Королева решила согласиться с решением Гарри и Меган, но попросила вернуть все средства, которые были направлены не ремонт поместья герцогов – Фрогмор-хауз. Сейчас супруги живут в Ванкувере, а Меган Маркл уже начала сотрудничество со студией Disney. Сами канадцы не в восторге от переезда герцогов Сассекских. Они уже написали петицию, в которой обратились к правительству с просьбой не покрывать расходы принца Гарри и Меган Маркл за их счет.