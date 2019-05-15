Мадонна прилетела в Израиль и готовится зажечь на сцене Евровидения-2019

Вечером во вторник, 14 мая, легендарная певица Мадонна прилетела в Израиль, где уже отгремел первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2019.

Звезда прилетела из Лондона на частном самолете канадско-израильского миллиардера Сильвана Адамса. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

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Как известно, Адамс взял на себя расходы и оплатил выступление певицы в размере около 1 миллиона долларов. Мадонна выступить с двумя песнями в финале Евровидения-2019, который пройдет 18 мая. Однако сначала команда артистки должна подписать контракт, без которого поп-дива не сможет выйти на сцену.

Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram короткие видео подготовки к выступлению, на которых поклонники смогли увидеть детали ее сценического костюма.

Смотрите короткое видео с репетиции Мадонны к Евровидению-2019: