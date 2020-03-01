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Мадонна расплакалась на сцене от боли

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Популярная американская певица Мадонна во время своего мирового турне отменила несколько выступлений из-за состояния здоровья, однако вскоре вернулась на сцену в Лондоне. Теперь стало известно, что во время выступления в Париже артистка расплакалась на сцене от невыносимой боли.

61-летняя артистка отправилась в международный тур в поддержку шоу Madame X еще в прошлом году. Тогда артистка отменила ряд концертов из-за плохого самочувствия. В новом году она отменила выступление в связи с травмой колена и порванными связками. Вскоре Мадонна вернулась на сцену. Издание The Daily Mail сообщило о том, что исполнительница в очередной раз получила травмы во время выступления в Париже.

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28 февраля любимица миллионов Мадонна выступила в столице Франции с концертом в рамках мирового тура. Когда поп-звезда выполняла танцевальные движения на стуле, упала на пол. Одна из танцовщиц помогла певице подняться, однако та не смогла сдержать слез от боли. Недавняя травма колена снова дала о себе знать.

Отметим, сейчас 61-летняя Мадонна гастролирует в 11 туре своей музыкальной карьеры. Из 79 концертов, которые были запланированы, осталось отыграть лишь восемь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Мадонна Звездные болезни
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