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Мадонна возобновила выступления: почему звезда запретила фанам пользоваться смартфонами

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Мадонна / Instagram / @madonna

Популярная американская поп-певица Мадонна во время мирового турне отменила несколько концертов из-за состояния здоровья. Вчера, 29 января, стало известно, что звезда вернулась на сцену в Лондоне.

61-летняя артистка отправилась в международный тур в поддержку шоу Madame X еще в прошлом году. Тогда артистка отменила ряд концертов из-за плохого самочувствия. В новом году она отменила выступления в связи с травмой колена и порванными связками. Однако в среду, 29 января, вернулась на сцену в лондонском Palladium. Об этом сообщает издание Sky News.

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Певица опубликовала на своей странице в инстаграме видео своей дочери Эстер, которая играла за кулисами перед концертом.

Мадонна написала под публикацией: "Готовимся к нашему первому шоу в Лондоне!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

На этом концерте знаменитость выступала с бандажом на колене. В целом в Лондоне запланировано 13 концертов, однако никто не может с уверенностью сказать, что они все состоятся. По рекомендации врачей Мадонне пришлось отменить уже 10 из 93 выступлений.

Поклонники обрадовались возвращению мировой звезды, однако на концерте их ждал сюрприз. Зрителям запретили использовать мобильные телефоны и умные часы. Мадонна назвала это уникальным художественным опытом, более "интимным и увлекательным".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Мадонна
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