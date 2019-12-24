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Мадонна встречается с танцором, младшим на 35 лет: родители парня прокомментировали роман

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Мадонна с бойфрендом / www.mirror.co.uk

В Голливуде не утихают разговоры о новом романе Мадонны. Артистка начала встречаться с 26-летним танцором своего шоу-балета Ахламаликом Уильямсом. Родители парня прокомментировали эти отношения.

Как они рассказали журналистам таблоида Mirror, роман Мадонны и Ахламалика Уильямса может перерасти в брак. Пара имеет сильные чувства друг к другу, а танцор уже успел познакомить свою 61-летнюю избранницу с родственниками.

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Знакомство состоялось в семейном доме Ахламалика. Мадонна, которая старше даже родителей бойфренда, вызвала у них восторг и убедила, что будет заботиться об их сыне.

"Она сказала нам, что очень любит его и что нам не о чем беспокоиться, ведь теперь Мадонна сама будет о нем заботиться. Я спросил сына, как он к ней относится. Он ответил, что никогда не был счастливее. Мы оба большие поклонники Мадонны, но волнуемся об Ахламалике и, конечно, не хотим, чтобы он пострадал. Но верим, что она останется с ним из-за его таланта. Как танцора, так и автора песен", – рассказали родители бойфренда Мадонны.

Родственники танцора не скрывают, что сперва обалдели от выбора сына и понимают, что разница в возрасте действительно большая. Однако именно Мадонну он может повести к алтарю. По словам родителей Ахламалика Уильямса, это первая избранница, к которой он настолько трепетно относится.

Мы знаем, что между ними большая разница в возрасте – 35 лет... У него до Мадонны были девушки, но все было несерьезно и они расходились. Они не могли выдержать, что у него дела идут хорошо, и Ахламалик гастролирует с Мадонной,
рассказали родители парня.

Кроме этого, они добавили, что пара познакомилась в 2015 году, когда танцор участвовал в талант-шоу. Тогда Мадонна заявила, что хочет видеть талантливого Ахламалика Уильямса в своем шоу-балете. Во время одного из турне они начали встречаться как пара. Уже через несколько месяцев романа Мадонна познакомила бойфренда со своими детьми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений kroywen79 (@kroywen79)

Как известно, впервые мир узнал о романе Мадонны и Ахламалика Уильямса в середине декабря 2019 года. Пару сфотографировали папарацци во время их отдыха в Майами. Поп-дива не скрывала романтических чувств к танцору, нежно обнимая его и целуя. Уикенд Мадонна провела не только с бойфрендом, но и с дочерью Лурдес, которая младше Ахламалика всего на 3 года.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные романы Мадонна
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