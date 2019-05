Мадонна выпустила клип на песню Crave из нового альбома: текст и перевод

Американская исполнительница Мадонна, которая 18 мая стала звездной гостьей на песенном конкурсе Евровидение-2019 и спровоцировала ряд скандалов, выпустила новый видеоклип на песню Crave, которая войдет в новый альбом Madame X.

Клип на песню Crave (на русском "Жажду"), которую Мадонна записала с американским рэпером Swae Lee, появился на официальном YouTube-канале певицы 22 мая.

Большинство кадров в клипе черно-белые, на которых легендарная артистка предстала в соблазнительных образах, танцуя в помещении. Релиз альбома Madame X запланирован на 14 июня этого года, в который войдут 15 треков.

Madonna, Swae Lee – Crave: смотрите видеоклип

Кроме того, накануне Евровидения-2019 Мадонна выпустила песню Future, которая за считанные дни собрала миллион просмотров.

Madonna, Quavo – Future: слушайте песню

Текст песни Madonna, Swae Lee – Crave

I'm tired of being far away from home

Far from walking home, far from where it's safe

Hope it's not too late

Rush, rush, rush on you, love, love, love on you

Love you like a fool, put my trust in you

'Cause you're the one I crave

And my cravings get dangerous

The feelings never fade

I don't think we should play with this

Said come, come get me straight

I don't think we should wait for this

'Cause you're the one I crave

And my cravings get dangerous

Ooh (Ooh), my cravings get dangerous

Ooh, I don't think we should play with this

Ooh (Ooh), my cravings get dangerous

Ooh, I don't think we should wait

'Cause I'm just me (Yeah), that's all I can be (Ooh)

Something real (Yeah), something I can feel

You know I just can't change, this is how I'm made

I'm not afraid, take me to the grave

You're the one I crave (Crave)

And my cravings get dangerous

The feelings never fade

I don't think we should play with this

Said come, come get me straight

I don't think we should wait for this

'Cause you're the one I crave

And my cravings get dangerous

Ooh (Ooh), my cravings get dangerous

Ooh, I don't think we should play with this

Ooh (Ooh), my cravings get dangerous

Ooh, I don't think we should wait

You're on me, I don't think you should wait (Wait)

You're only one pull up away (Away)

You're down to ride, ride me like a wave (Ride, yeah)

I gave you a sensation (Ooh)

Longer days we used to chase

It's do or die, yeah, my love life can get crazy (Crazy)

It's on the line, girl, you're risking everything (Thing)

It's over, x-rated

Ran so far to try to find the thing I lacked

And there it was inside (Side) of (Of) me (Me)

Ran and ran, I ran so fast, a thing to last and there it was

I hear (Hear) you (You) breathe (Breathe)

'Cause you're the one I crave (Crave)

And my cravings get dangerous

The feelings never fade

I don't think we should play with this

Said come, come get me straight

I don't think we should wait for this

'Cause you're the one I crave

And my cravings get dangerous

Ooh (Ooh), my cravings get dangerous

Ooh, I don't think we should play with this

Ooh (Ayy, ooh), my cravings get dangerous

Ooh, I don't think we should wait

It's on the line, girl, you're risking everything

Перевод песни Madonna, Swae Lee – Crave ("Жажду")

Я устала быть далеко от дома

Далеко от дома, далеко от того места, где так хорошо

Надеюсь, еще не слишком поздно

Спешу, спешу, спешу к тебе, к тебе, к тебе, любовь моя

Люблю тебя, как дура и доверяю тебе



Потому что ты единственный, кто мне нужен

И мои желания становятся опасными

Чувства никогда не угасают

Я думаю, нам не стоит играть с этим

Приезжай, забери меня прямо сейчас

Я не думаю, что мы должны ждать этого

Потому что ты единственный, кто мне нужен

И мои желания становятся опасными



Ох (ох), мои желания становятся опасными

Я думаю, нам не стоит играть с этим

Ох (ох), мои желания становятся опасными

Ох, я не думаю, что мы должны ждать



Потому что я - это только я (Да), это все, чем я могу быть (ох)

Что-то настоящее (Да), что-то, что я чувствую

Ты знаешь, я просто не могу измениться, вот как я устроен

Я не боюсь, забери меня в могилу



Ты единственный, кто мне нужен (нужен)

И мои желания становятся опасными

Чувства никогда не угасают

Я думаю, нам не стоит играть с этим

Приезжай, забери меня прямо сейчас

Я не думаю, что мы должны ждать этого

Потому что ты единственная, кто мне нужен

И мои желания становятся опасными



Ох (ох), мои желания становятся опасными

Я думаю, нам не стоит играть с этим

Ох (ох), мои желания становятся опасными

Ох, я не думаю, что мы должны ждать



Ты со мной, я не думаю, что тебе стоит ждать (ждать)

Ты единственная

Ты готова оседлать, оседлать меня, как волну (оседлать, да)

Я дал тебе ощущение (Ох)

Раньше мы гонялись за длинными днями

Сделай или умри, да, моя личная жизнь может сойти с ума

И это все на кону, ты рискуешь всем

Все кончено, это 18+



Забежал так далеко, чтобы попытаться найти то, чего мне не хватало

И это было внутри (внутри) меня (меня)

Бежал и бежал, я бежал так быстро, что и там было ты

Я слышал (слышал) как ты (ты) дышала (дышала)



Ты единственный, кто мне нужен (нужен)

И мои желания становятся опасными

Чувства никогда не угасают

Я думаю, нам не стоит играть с этим

Приезжай, забери меня прямо сейчас

Я не думаю, что мы должны ждать этого

Потому что ты единственная, кто мне нужен

И мои желания становятся опасными



Ох (ох), мои желания становятся опасными

Я думаю, нам не стоит играть с этим

Ох (ох), мои желания становятся опасными

Ох, я не думаю, что мы должны ждать



Это на кону, ты рискуешь всем